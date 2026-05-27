DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Kernbotschaft des Managements sei eher strategischer Natur als auf das aktuelle Quartal ausgerichtet gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zentrales Thema sei gewesen, dass der Pharma- und Spezialchemiekonzern zunehmend als integriertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen wahrgenommen werden möchte./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 129,6EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00 € , was einem Rückgang von -3,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer