DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Mit Blick auf den Umsatz des Pharmakonzerns habe sich das Management zuversichtlich gezeigt, zumindest die untere Grenze der Zielspanne für 2026 zu erreichen, wobei insbesondere die positive Entwicklung bei Leqvio und Kisqali hervorgehoben worden sei, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 129,5EUR auf Lang & Schwarz (27. Mai 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

