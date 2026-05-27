🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTravelers Companies AktievorwärtsNachrichten zu Travelers Companies

    Chartanalyse

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Travelers-Aktie: Vom Seitwärtsläufer zum Trendtitel nahe 3-Jahreshoch

    Die Aktie von Travelers Companies hat in den vergangenen drei Jahren den Sprung vom defensiven Seitwärtsläufer zum klaren Trendtitel vollzogen – und notiert nun nahe ihrem 3-Jahreshoch. Doch die Luft wird dünner, die charttechnischen Marken rücken in den Fokus.

    Chartanalyse - Travelers-Aktie: Vom Seitwärtsläufer zum Trendtitel nahe 3-Jahreshoch
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Dreijahresperspektive: Vom Seitwärtstrend zum dynamischen Aufwärtstrend

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Travelers Companies eine klare Wandlung: Ausgehend von Kursen um 160 US-Dollar im Mai 2023 dominierte zunächst ein breiter Seitwärtstrend mit mehreren Rücksetzern bis in den Bereich von knapp unter 150 US-Dollar. Das markante 3-Jahrestief liegt bei 147,50 US-Dollar vom August 2023. Ab Ende 2023 setzte dann ein zunehmend dynamischer Aufwärtstrend ein, der sich über 2024 hinweg beschleunigte und die Aktie im März 2026 auf ein 3-Jahreshoch von 268,10 US-Dollar führte. Insgesamt hat sich der Wert damit in drei Jahren deutlich von einem defensiven Seitwärtsprofil zu einem klaren Trendtitel entwickelt, der in der oberen Region seiner historischen Spanne notiert.

    Aktuelle Situation: Kurs nahe am 3-Jahreshoch

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 264,10 US-Dollar (Stand 2026-05-25) und damit nur rund 4 US-Dollar beziehungsweise etwa 1,5 Prozent unter dem 3-Jahreshoch von 268,10 US-Dollar. Vom 3-Jahrestief bei 147,50 US-Dollar hat sich die Aktie damit um gut 116 US-Dollar nach oben entfernt und notiert in der Nähe des oberen Endes der Dreijahres-Range. Charttechnisch befindet sich Travelers damit klar im oberen Bewertungsband, was sowohl die Stärke des laufenden Trends als auch eine gewisse Anfälligkeit für Gewinnmitnahmen in dieser Zone signalisiert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Travelers Companies!
    Short
    323,46€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    275,22€
    Basispreis
    2,80
    Ask
    × 9,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie: Solider Puffer nach unten

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Kursentwicklung deutlich unter dem aktuellen Niveau und lässt sich im Bereich um etwa 245 US-Dollar verorten. Damit handelt die Aktie rund 7,8 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Ein derartiger Abstand unterstreicht die intakte Aufwärtsbewegung, ohne bereits in einen extrem überdehnten Zustand überzugehen. Solange der Kurs klar oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, ist der mittelfristige Aufwärtstrend als intakt zu werten. Rücksetzer in Richtung dieses gleitenden Durchschnitts wären aus technischer Sicht eher als normale Konsolidationen innerhalb des Trends einzuordnen.

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite hat sich vor allem der Bereich um 245 bis 250 US-Dollar als wichtige Unterstützungszone etabliert, in der die Aktie in den vergangenen Monaten mehrfach nach Korrekturen wieder nach oben drehte. Darunter bietet der Bereich um 230 bis 235 US-Dollar eine weitere markante Unterstützung, die aus früheren Konsolidationsphasen im Jahr 2025 abgeleitet werden kann. Auf der Oberseite stellt das 3-Jahreshoch bei 268,10 US-Dollar den zentralen Widerstand dar. Bereits die Zone zwischen 265 und 268 US-Dollar fungiert als kurzfristige Barriere, an der es zu Gewinnmitnahmen kommen kann. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde den Aufwärtstrend bestätigen, während erneute Abpraller hier eine Seitwärts- oder Konsolidierungsphase oberhalb der genannten Unterstützungen wahrscheinlich machen.

    Travelers Companies

    -0,72 %
    +1,07 %
    +2,28 %
    +1,85 %
    +9,26 %
    +64,31 %
    +105,68 %
    +160,32 %
    +671,18 %
    ISIN:US89417E1091WKN:A0MLX4Indikator:SMA 200 Tage
    Travelers Companies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Travelers Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Travelers-Aktie: Vom Seitwärtsläufer zum Trendtitel nahe 3-Jahreshoch Die Aktie von Travelers Companies hat in den vergangenen drei Jahren den Sprung vom defensiven Seitwärtsläufer zum klaren Trendtitel vollzogen – und notiert nun nahe ihrem 3-Jahreshoch. Doch die Luft wird dünner, die charttechnischen Marken rücken in den Fokus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     