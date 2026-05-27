Kanada und Deutschland besiegeln neuen LNG-Deal

Abnehmer auf deutscher Seite ist SEFE, die frühere Deutschland-Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom, die Berlin nach Beginn des Ukraine-Kriegs unter staatliche Kontrolle gestellt hat. Die Vereinbarung sieht Liefermengen von bis zu einer Million Tonnen LNG pro Jahr vor.

Kanada hat sich mit Deutschland auf ein Gaslieferabkommen geeinigt, das die Energieversorgung der Bundesrepublik langfristig breiter aufstellen soll. Grundlage ist das geplante Ksi-Lisims-Flüssigerdgas-Terminal im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia, nahe der Grenze zu Alaska. Das meldete Bloomberg am Dienstagabend.

Das Projekt mit einem veranschlagten Investitionsvolumen von umgerechnet rund 7,2 Milliarden US-Dollar hat die behördliche Genehmigung bereits erhalten. Finanziert wird es unter anderem vom US-Investorenverbund Western LNG, der von Blackstone unterstützt wird, sowie von Rockies LNG Partners und der indigenen Gemeinschaft der Nisga'a Nation, der das Projektgelände gehört. Einen finalen Investitionsentscheid haben die Projektträger noch nicht gefällt.

Für den kanadischen Premierminister Mark Carney ist der Deal ein Signal: Er will die Exporte seines Landes in Märkte außerhalb der USA verdoppeln, um die Abhängigkeit vom großen Nachbarn zu verringern. Bisher fließt kanadisches Erdgas fast ausschließlich über Pipelines in die Vereinigten Staaten. Ein westküstentaugliches LNG-Terminal existiert in Kanada erst seit etwa einem Jahr, seit der Inbetriebnahme der ersten Phase des von Shell mitfinanzierten LNG Canada.

Für Europa ist die Diversifizierung der Gasversorgung seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ein strategisches Gebot. Auch die Lage im Nahen Osten hat die Versorgungsunsicherheit weiter verschärft. Kanadas Energieminister Tim Hodgson betonte jüngst, dass europäische Staaten gezielt nach verlässlichen Alternativen zum russischen und amerikanischen Gas suchen. Washington hat zuletzt durch handelspolitische Spannungen das Vertrauen als Lieferant belastet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



