US-Behörden offenbar bereit für historischen Medien-Deal

Demnach hinterließ ein etwa zweistündiges Treffen im US-Justizministerium einen positiven Eindruck bei den Wettbewerbshütern. Paramount-Chef David Ellison habe dort erneut zugesichert, weiterhin auf Kinostarts zu setzen. Das sei ein zentraler Punkt in den Gesprächen gewesen.

Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount könnte eine entscheidende Hürde genommen haben. Wie das US-Medium Semafor unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, stehen die amerikanischen Kartellbehörden offenbar kurz davor, die rund 110 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion zu genehmigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Kartellwächter offenbar überzeugt

Laut Semafor zeigten sich die Anwälte des Justizministeriums zunehmend offen für die Argumente der Paramount-Spitze. Das Unternehmen habe betont, dass die Fusion weder andere Studios noch Kreative benachteiligen werde.

Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig verifizieren. Weder das US-Justizministerium noch Paramount oder Warner Bros. reagierten außerhalb der regulären Geschäftszeiten auf Anfragen.

Hollywood blickt nervös auf den Deal

Die geplante Fusion zählt zu den bedeutendsten Umbrüchen der Unterhaltungsbranche seit Jahren. Durch den Zusammenschluss würden einige der bekanntesten Film- und Fernsehmarken Hollywoods unter einem Dach vereint. Gleichzeitig wächst die Sorge vor Stellenabbau und wachsender Marktmacht im Streaming-Geschäft.

Bereits im März hatten die US-Behörden im Rahmen ihrer Prüfung umfangreiche Informationen angefordert. Dabei ging es unter anderem um mögliche Auswirkungen auf Filmproduktionen, Lizenzrechte, den Wettbewerb zwischen Streamingdiensten sowie auf Kinobetreiber.

Widerstand aus der Filmbranche

Auch prominente Stimmen aus Hollywood stellen sich gegen die Fusion. Zu den rund 3.500 Unterzeichnern eines offenen Briefes gehören unter anderem Jane Fonda, J.J. Abrams und Mark Ruffalo. Sie warnen davor, dass der Zusammenschluss zu weniger Chancen für Kreative, zu Jobverlusten und höheren Kosten für Verbraucher führen könne.

Paramount drängt dennoch auf einen schnellen Abschluss. Der Konzern hatte sich den Zuschlag im Wettbewerb mit Netflix gesichert und setzt nun alles daran, die Übernahme rasch abzuschließen. Um Druck aufzubauen, versprach Paramount den Aktionären von Warner Bros. ab Oktober eine quartalsweise Ausgleichszahlung von 25 Cent je Aktie, falls sich der Abschluss weiter verzögert.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion