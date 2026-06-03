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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Blicke auf: Broadcom, Macy's, Lyft, Medtronic, Palantir und Gerresheimer!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Blicke auf: Broadcom, Macy's, Lyft, Medtronic, Palantir und Gerresheimer!
    Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG - picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Gerresheimer AG

    Unternehmenstermine

    07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Instone Real Estate, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Procredit Holding AG, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.
    10:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: MBB SE, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Evonik Hauptversammlung (online), Essen
    10:00 Uhr, Deutschland: Adesso, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Leifheit, Hauptversammlung
    12:45 Uhr, Irland: Medtronic, Q4-Zahlen
    14:30 Uhr, Frankreich: Air France-KLM, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung
    16:00 Uhr, USA: Palantir, Hauptversammlung
    19:00 Uhr, USA: Lyft, Hauptversammlung
    22:00 Uhr, USA: Broadcom Inc., Q2-Zahlen
    Deutschland: Gerresheimer, Hauptversammlung
    USA: Macy's, Q1-Zahlen
    Deutschland: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26

    Konjunkturdaten

    03:45 Uhr, China: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:15 Uhr, Spanien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:45 Uhr, Italien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:50 Uhr, Frankreich: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
    11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 4/26
    13:00 Uhr, USA: MBY Hypothekenanträge
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26
    15:45 Uhr, USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 4/26
    16:00 Uhr, USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung)
    20:00 Uhr, USA: Fed, Beige Book


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 03.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    09:15SpanienESPHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:55DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:50JapanJPNRede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
    11:00Euro ZoneEURProducer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURErzeugerpreisindex (Monat)
    11:15GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Report Hearings
    11:50Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change
    15:00USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    15:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
    16:00USAUSAFactory Orders (MoM)
    16:00USAUSAISM Services New Orders Index
    16:00USAUSAISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
    16:00USAUSAISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
    20:00USAUSAFed's Beige Book
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    08:45 WebinarWH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit
    04.06. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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