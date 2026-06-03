Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Broadcom, Macy's, Lyft, Medtronic, Palantir und Gerresheimer!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Instone Real Estate, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Procredit Holding AG, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Cewe Stiftung, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Suss Mircotec, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.
10:00 Uhr, Deutschland: Hamborner Reit, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: MBB SE, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Ströer, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Evonik Hauptversammlung (online), Essen
10:00 Uhr, Deutschland: Adesso, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Salzgitter, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Indus Holding, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Leifheit, Hauptversammlung
12:45 Uhr, Irland: Medtronic, Q4-Zahlen
14:30 Uhr, Frankreich: Air France-KLM, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung
16:00 Uhr, USA: Palantir, Hauptversammlung
19:00 Uhr, USA: Lyft, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Broadcom Inc., Q2-Zahlen
Deutschland: Gerresheimer, Hauptversammlung
USA: Macy's, Q1-Zahlen
Deutschland: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26
Konjunkturdaten
03:45 Uhr, China: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:15 Uhr, Spanien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:45 Uhr, Italien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
09:50 Uhr, Frankreich: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 4/26
13:00 Uhr, USA: MBY Hypothekenanträge
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26
15:45 Uhr, USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 4/26
16:00 Uhr, USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung)
20:00 Uhr, USA: Fed, Beige Book
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 03.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP HCOB Services PMI 09:55 DEU HCOB Services PMI 09:55 DEU HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:50 JPN Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda 11:00 EUR Producer Price Index (YoY) 11:00 EUR Erzeugerpreisindex (Monat) 11:15 GBR BoE Monetary Policy Report Hearings 11:50 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 14:15 USA ADP Employment Change 15:00 USA Fed-Mitglied Barr spricht 15:30 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA Factory Orders (MoM) 16:00 USA ISM Services New Orders Index 16:00 USA ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe 20:00 USA Fed's Beige Book
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit
|04.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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