Lufthansa
Treibstoff für Sommerflüge sicher
- Lufthansa sichert keine Flugausfälle wegen Kerosin
- Versorgung an sechs Drehkreuzen gilt als gesichert
- Importe aus USA und Afrika kompensieren Ausfälle
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Lufthansa -Konzern hat seinen Kunden versichert, dass sie im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins fürchten müssten. "An allen sechs europäischen Drehkreuzen der Lufthansa Group - Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom - sowie an anderen Flughäfen im Ausland gibt es von unseren Lieferanten keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet ist", erklärte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx in einer Mitteilung.
Ausbleibende Treibstoff-Lieferungen durch die Straße von Hormus würden durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. Zudem hätten europäische Raffinerien ihre Kerosin-Produktion auf das maximale Level hochgefahren.
Die Kunden könnten ohne Bedenken buchen, verspricht der Manager. "Sollte es wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, kann der Kunde wählen: Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als Geld-zurück-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet." Dies gelte für sämtliche Airlines der Lufthansa Gruppe./ceb/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 8,32 auf Tradegate (27. Mai 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,95 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,68 %/+8,41 % bedeutet.
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