Micron degradiert Nvidia zum Statisten: Darum kommt die Aktie nicht vom Fleck!

Plus 82 Prozent und noch immer kein Ende in Sicht – so stark ist der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor in diesem Jahr bereits gestiegen. Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr konnten Anlegerinnen und Anleger des vielbeachteten Branchenbarometers sogar Kursgewinne von 165 Prozent erzielen. Der KI-Boom treibt Chip-Werte inzwischen täglich auf neue Rekordhochs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allerdings ist es hierbei zu einem bemerkenswerten Führungswechsel gekommen. Nicht mehr Nvidia gibt branchenintern den Ton an, sondern Speicherchip-Hersteller, Photonik-Spezialisten sowie CPU-Entwickler. Der Fokus von Investoren verschiebt sich immer stärker vom Training von KI-Modellen hin zu Inferenzberechnungen, wo die Produkte von Nvidia weniger stark gefragt sind.

Aktie im Rückwärtsgang – wie tief geht es jetzt?

Dementsprechend verteilen sich neben Kapital auch Aufmerksamkeitsressourcen neu. Hiervon profitierten in den vergangenen Tagen vor allem die Speicherchip-Hersteller Micron und SK Hynix, die dank gewaltiger Kurssteigerungen in den Club der Unternehmen mit einem Börsenwert von mindestens einer Billionen US-Dollar aufgestiegen sind.

Doch neben diesen gibt es auch charttechnische Gründe, weswegen Nvidia gegenüber anderen Halbleiter-Titeln trotz erneut starker Zahlen underperformt. Dazu der Blick in den Chart der Aktie:

Noch läuft hier ein charttechnischer Ausbruch ...

Nach einer längeren Seitwärtsphase im vergangenen Jahr ist Nvidia Anfang April der Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 200 US-Dollar sowie eine Anschlussrallye auf neue Rekordnotierungen gelungen. Dabei profitierte die Aktie vom starken Schwung in der gesamten Branche.

Aus technischer Perspektive war diese Entwicklung durchaus überraschend, denn eigentlich hatte die Aktie mit dem Unterschreiten sowohl ihrer gleitenden Durchschnitte als auch der bei 175 US-Dollar liegenden Unterstützung eine ganze Reihe von Verkaufssignalen ausgelöst.

Die konnten durch neue Allzeithochs, welche in der technischen Analyse als starke Kaufsignale gelten, neutralisiert werden. In Erwartung starker Quartalszahlen ließen Anlegerinnen und Anleger die Aktie schließlich in Richtung 240 US-Dollar steigen.

... doch dieser wird jetzt auf die Probe gestellt

Zwar konnte Nvidia den hohen Erwartungen gerecht werden, doch einmal mehr reichte das nicht für weitere Kursgewinne aus und es setzten Gewinnmitnahmen ein. Technisch sind die mit der Top-Bildung im Relative-Stärke-Index (RSI) zu erklären, der damit für bearishe Divergenzen und ein potenzielles Trendwendesignal sorgte.

Dieses gewinnt jetzt an Brisanz. Zwar konnte der Trendstärkeindikator MACD mit der Aktie noch einmal auf ein neues Hoch klettern und dieses zumindest teilweise technisch bestätigen, doch in den vergangenen Tagen ist er mit der Aktie gefallen und hat dadurch seine Signallinie unterschritten. Das bedeutet den Verlust von Aufwärtsmomentum und genügt nach Kursanstiegen häufig bereits für eine Korrektur. Eine solche ist auch mit Blick auf das Kursmuster angezeigt.

Abwärtspotenzial ja, Crash-Gefahr aktuell keine

Im Chart der Aktie liegt ein sogenanntes Ascending Broadening Wedge vor. Hierbei besteht zwar eine Ausbruchsmöglichkeit nach oben, doch in der Regel führt diese Formation zu einem Ausbruch zur Unterseite und damit zu Kursverlusten. Genau dieses Szenario zeichnet sich nach den erneuten Abgaben vom Dienstag inmitten einer sonst steilen Halbleiter-Rallye ab.

Eine Fortsetzung der laufenden Korrektur ist umso wahrscheinlicher, als dass der RSI inzwischen unter den neutralen Wert von 50 Punkten gefallen ist und damit Schwäche anzeigt, ohne dass die Nvidia-Aktie bereits überverkauft wäre. In den kommenden Tagen sollten daher weitere Verluste bis in den Bereich von 200 US-Dollar eingeplant werden, wo der Ausbruch getestet werden dürfte.

Besteht Nvidia diesen Test, könnte es schon in den kommenden Wochen weiter bergauf gehen. Ein Unterschreiten der Unterstützung würde hingegen ein erstes Verkaufssignal bedeuten. In diesem Fall müsste mit Abgaben bis zur 200-Tage-Linie und anschließend bis zum Unterstützungsbereich bei 180 US-Dollar gerechnet werden. Erst darunter würde sich das Chartbild nachhaltig eintrüben.

Fazit: Rücksetzer kaufen, solange Nvidia über 180 US-Dollar bleibt

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Nvidia inzwischen in die lange ambitionierten Vielfachen hineingewachsen. Für das laufende Geschäftsjahr steht ein KGVe von 24 zu Buche, das im darauffolgenden Jahr weiter auf knapp 17 sinken soll. Damit ist die Aktie innerhalb der Halbleiterbranche inzwischen eine der günstigeren. Das bedeutet entweder Aufholpotenzial oder spricht für die Tatsache, dass hier eine Neubewertung stattfindet.

Grundsätzlich dürfte die moderate Bewertung das Abwärtsrisiko mittelfristig jedoch begrenzen. Solange also die Unterstützungen bei 200 und 180 US-Dollar aufkommendem Verkaufsdruck standhalten, sind Rücksetzer als Einstiegsgelegenheiten zu betrachten. Fundamental ist ein Ausstieg dann zu empfehlen, wenn sich eine Verschlechterung der Margen abzeichnet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



