Zahlen sich die KI-Investitionen der Unternehmen aus?

„Der allgemeine Gedanke ist, dass Chip-Unternehmen florieren sollten, wenn ihre Kunden florieren“, schreibt James Covello, Leiter von Global Equity Research. „Sie sollten nicht auf Kosten der ihnen weiter oben in der Kette vorgelagerten Unternehmen florieren.“

Damit künstliche Intelligenz (KI) ihr Versprechen einlösen kann und sich die Renditen über die Halbleiterunternehmen hinaus ausbreiten, müssen Unternehmen laut Goldman Sachs Research einen größeren Mehrwert aus der Technologie schöpfen. Letztendlich wird die erfolgreiche Einführung von KI in Unternehmen die Wirtschaftlichkeit der gesamten Lieferkette vorantreiben. Wir stellen die Analyse aus dem Blog von Goldman Sachs vor…

Erfüllt KI die Erwartungen?

Die Akzeptanz von KI-Chatbots bei den Verbrauchern „war spektakulär“, schreibt Covello im Bericht seines Teams. Laut dem Stanford Institute of Human-Centered AI* erreichte generative KI innerhalb von drei Jahren (gemessen ab der Veröffentlichung des ersten allgemein verfügbaren Produkts dieser Technologie) eine Akzeptanz von etwa 53 Prozent. Das liegt deutlich über den anfänglichen Entwicklungskurven von Personalcomputern und dem Internet in vergleichbaren Zeiträumen.

Abb. 1: Akzeptanzrate nach Technologie

Bereits in den ersten drei Jahren ihrer allgemeinen Verfügbarkeit erreichten KI-Modelle unter erwachsenen IT-Nutzern in den USA eine Akzeptanzrate von über 50 Prozent. Das ist eine Geschwindigkeit, die Personal Computer und Internet nach ihrer Einführung deutlich überbot.

Quelle: Generative AI Adoption Tracker. KI-Quelle: RPS; Internet-Quelle CPS, ITU; Computer-Quelle: CPS. Stand: 11.05.2026.

Die meisten Unternehmen haben laut Covello, der sich dabei auf eine Studie des Massachusetts Institute of Technology und andere Berichte beruft, noch keine Rendite aus ihren KI-Investitionen erzielt. Infolgedessen geraten auch andere Teile der KI-Lieferkette in Schwierigkeiten. Die Unternehmen, die die Modelle entwickeln, und die Hyperscaler, die die KI-Infrastruktur aufbauen, verbrennen Bargeld und nehmen immer mehr Kredite auf.

Abb. 2: Investitionsausgaben zehren am Cashflow

Die Investitionsausgaben der Hyperscaler könnten die Cashflowströme aus laufender Geschäftstätigkeit Konsensschätzungen zufolge in nächster Zukunft weitgehend aufbrauchen. Eine Möglichkeit, die Schwächephase zu überwinden, wäre, dass Hyperscaler ihre Investitionen zurückfahren.

Quelle: Compustat, FactSet, Goldman Sachs Research, Stand: 11.05.2026.

Während Halbleiterunternehmen Rekordumsätze und -gewinne verzeichnen, ist die Gesamtdynamik „beispiellos und nicht nachhaltig“, schreibt Covello.