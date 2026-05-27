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    JEFFERIES stuft Dermapharm auf 'Hold'

    JEFFERIES stuft Dermapharm auf 'Hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 48,20EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Fabian Piasta
    Analysiertes Unternehmen: Dermapharm
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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