BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1045 Euro auf "Outperform" belassen. Insgesamt hätten die Aussagen des Managements jenen anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2026 entsprochen, schrieb Philippe Lorrain am Dienstagabend. Der Profiküchen-Ausrüster scheine auf dem besten Weg zu sein, 2026 ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Profitabilität (Ebit-Marge) von 25 bis 26 Prozent zu erzielen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 664,5EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1045

Kursziel alt: 1045

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

