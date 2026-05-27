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    AKTIEN IM FOKUS

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    Auch Micron und SK Hynix in Riege der Bewertungs-Billionäre

    Für Sie zusammengefasst
    • Micron und SK Hynix übersteigen je 1 Billion US-Dollar
    • SK Hynix mit 1000 Prozent Rallye in zwölf Monaten
    • Nasdaq 100 und Kospi erreichen neue Rekordstände
    AKTIEN IM FOKUS - Auch Micron und SK Hynix in Riege der Bewertungs-Billionäre
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/SEOUL (dpa-AFX) - Die Rekordjagd im Halbleitersegment treibt die Marktkapitalisierungen der großen Namen der Branche immer weiter in die Höhe. Mit den jüngsten Kurssprüngen stiegen gleich zwei Aktien in die Klasse der Bewertungs-Billionäre auf. Sowohl Micron als auch SK Hynix überschritten die magische Schwelle von einer Billion US-Dollar an Marktwert. Das südkoreanische Unternehmen ist damit der dritte asiatische Halbleiterproduzent neben Taiwan Semiconductor und Samsung in dieser Liga.

    SK Hynix krönten so eine Rally, die den Wert in den vergangenen zwölf Monaten um 1.000 Prozent angetrieben hatte, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Dem Aufstieg von Micron ging ebenfalls ein fulminanter Anstieg von über 800 Prozent voraus. Die Analysten der UBS halten unterdessen das Ende der Fahnenstange noch nicht für erreicht und trauen der US-Aktie eine weitere Kursverdoppelung zu.

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    Das wirkte sich auch auf die großen Indizes aus: So erreichte der Nasdaq 100 ein neues Hoch - das technologielastige Börsenbarometer überwand am Dienstag erstmals die Marke von 30.000 Punkten. Ähnlich sah es in Südkorea aus. Der Kospi verzeichnete ebenfalls ein neues Hoch. Und nicht nur das: Mit einer Verdoppelung seit Jahresbeginn ist der von SK Hynix und Samsung dominierte Index Primus unter den großen Börsen weltweit, wie die Experten der Landesbank Baden-Württemberg betonten.

    Dazu trug auch eine andere Nachricht bei: Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft hatten einen Kompromissvorschlag des Managements für Jahresprämien in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf akzeptiert. Nach Gewerkschaftsangaben sprachen sich mehr als 70 Prozent der Mitglieder dafür aus, das Angebot der Geschäftsführung anzunehmen, mit dem jüngst ein Generalstreik bei Südkoreas größtem Konzern abgewendet worden war. Das bescherte der Aktie des südkoreanischen Schwergewichts weitere Gewinne und einen neuen Rekordkurs.

    Infineon erklommen derweil im Dax einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2000. Nach einer Verdopplung im laufenden Jahr liegt ihr Marktwert bei im internationalen Vergleich immer noch recht bescheidenen 100 Milliarden Euro./mf/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 78,35 auf Tradegate (27. Mai 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +34,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +90,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 920,01 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -82,88 %/-34,58 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons Wachstumspotenzial durch GaN/SiC und Rechenzentren, Umsatzprognosen (z. B. ~1,5 Mrd. für GaN, ~30% Umsatzanteil bis 2028) und daraus abgeleitete Kursziele (rund 75–100+ €). Thematisiert werden Konkurrenz (ST, NXP, onsemi etc.), unterschiedliche Bewertungswahrnehmungen, jüngste Kursgewinne mit Teil-Gewinnmitnahmen und die Unsicherheit/Volatilität bis hin zu Rückkehrszenarien um ~50 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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