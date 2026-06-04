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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Updates von: Auto1, LPKF, Mühlbauer Holding sowie US-Konjunkturdaten

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Updates von: Auto1, LPKF, Mühlbauer Holding sowie US-Konjunkturdaten
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    Unternehmenstermine

    10:00 Uhr, Deutschland: Auto1, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: LPKF, Hautversammlung
    Deutschland: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen
    Deutschland: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 4/26
    09:30 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    10:00 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    11:00 Uhr, EU: Einzelhandel 4/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 Uhr, USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 04.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    10:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    12:00Euro ZoneEURRetail Sales (MoM)
    12:00Euro ZoneEURRetail Sales (YoY)
    13:30USAUSAChallenger Job Cuts
    14:30USAUSAUnit Labor Costs
    14:30USAUSAArbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    17:40GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    19:10USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
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    Webinare

    ZeitThema
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    05.06. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    07.06. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    alle Webinare anzeigen »

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