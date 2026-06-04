Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Auto1, LPKF, Mühlbauer Holding sowie US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: Auto1, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: LPKF, Hautversammlung
Deutschland: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen
Deutschland: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen
Konjunkturdaten
09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 4/26
09:30 Uhr, Deutschland: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
10:00 Uhr, Großbritannien: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
11:00 Uhr, EU: Einzelhandel 4/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 Uhr, USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 04.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 10:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 12:00 EUR Retail Sales (MoM) 12:00 EUR Retail Sales (YoY) 13:30 USA Challenger Job Cuts 14:30 USA Unit Labor Costs 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:30 USA Initial Jobless Claims 17:40 GBR BoE's Governor Bailey speech 19:10 USA FOMC Mitglied Daly Rede
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|05.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|07.06. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
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