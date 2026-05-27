Focused Energy GmbH / Rekord-Finanzierungsrunde: Focused Energy sichert ...

"Die Fusionsenergie tritt damit in Deutschland und Europa in eine neue Ära ein. Es geht darum, wie wir unsere wissenschaftliche Exzellenz und industrielle Stärke in industrielle Wertschöpfung überführen", erklärt Thomas Forner, CEO von Focused Energy.

Rekord-Finanzierungsrunde: Focused Energy sichert 240 Mio. US-Dollar Darmstadt (ots) - Das Laserfusionsunternehmen Focused Energy hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 240 Millionen US-Dollar eingeworben. Das ist die bislang größte vollständig gesicherte Serie-A-Finanzierung in der globalen Fusionsbranche. Das Unternehmen steigt damit zum wertvollsten Fusionsunternehmen Europas auf. Focused Energy setzt auf die Laserfusion, den bislang einzigen Ansatz in der Kernfusion mit wissenschaftlich belegtem Nettoenergiegewinn.

Bei der Finanzierungsrunde engagieren sich Investoren aus Deutschland, Europa, Asien und der Golfregion, die bereit sind, die Bauphase bis hin zum Fusionskraftwerk zu finanzieren. Damit fließt internationales Geld nach Deutschland, um hier industrielle Wertschöpfung und eine neue globale Hochtechnologieindustrie aufzubauen. Das Kapital wird fast vollständig in Biblis auf dem ehemaligen Kernkraftwerksgelände von RWE investiert.

Mit RWE gewinnt Focused Energy einen strategischen Kapitalgeber und industriellen Partner, der die Nutzung des Standorts Biblis für die Laserfusion ermöglicht und genehmigungsrechtliche Expertise einbringt. Focused Energy treibt damit die Fusionstechnologie in Deutschland voran und beschleunigt den Weg zur kommerziellen Nutzung.



Dr. Markus Krebber, CEO der RWE AG: "Dank seiner exzellenten Forschungslandschaft und innovativer Start-ups wie Focused Energy ist Deutschland gut positioniert, global eine Spitzenrolle in der Kernfusion einzunehmen. Deshalb sind wir bereit, unsere Investition in Focused Energy weiter auszubauen. Es ist ein wichtiges Signal, dass Bund und Länder gemeinsam daran arbeiten, die Entwicklung voranzutreiben, um einen kommerziellen Fusionsreaktor in Deutschland zu realisieren. RWE unterstützt dieses Ziel ausdrücklich: Mit unseren Rückbaustandorten, ihrer vorhandenen kerntechnischen Infrastruktur und unserer genehmigungsrechtlichen Expertise schaffen wir Voraussetzungen, um Deutschland im internationalen Wettbewerb Zeit- und Kostenvorteile zu sichern."



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