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    BARCLAYS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Equal Weight'

    BARCLAYS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Equal Weight'
    Foto: adobe.stock.com
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel nach dem abgelehnten Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die vom weltgrößten Hersteller von Farben und Lacken zurückgewiesene Kaufofferte impliziere einen Aufschlag von rund 39 Prozent zum letzten Schlusskurs der Akzo-Aktie und von rund 22 Prozent zur durchschnittlichen Marktbewertung, schrieb Katie Richards am Mittwoch. Im strategischen Kontext dürfte das Angebot aber als bescheiden angesehen werden./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:20 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:21 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,83 % und einem Kurs von 61,64EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Katie Richards
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 47
    Kursziel alt: 47
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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