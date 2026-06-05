Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Netflix, Alphabet, Airbnb, Viscom, Tradegate und Horus
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
09:30 Uhr, Schweden: Verve, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Deutschland: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung
Deutschland: Convalue, Jahreszahlen
Deutschland: Defama, Q1-Zahlen
Deutschland: Horus, Jahreszahlen
Deutschland: Tradegate, Hauptversammlung
Deutschland: Viscom, Hauptversammlung
USA: Airbnb, Hauptversammlung
USA: Alphabet, Hauptversammlung
USA: Netflix, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 4/26
08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 4/26
11:00 Uhr, EU: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 5/26
21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 4/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 05.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 11:00 EUR Beschäftigungsänderung (Quartal) 11:00 EUR Gross Domestic Product s.a. (QoQ) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 CAN Net Change in Employment 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 15:40 GBR BoE-Mitglied Dhingra spricht 16:00 CAN Ivey Purchasing Managers Index s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 20:00 GBR BoE's Governor Bailey speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|07.06. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|08.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08.06. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|08.06. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin