The Payments Group Holding wird German Tech Holding: Zurück zu den Wurzeln!
PGH stellt die Weichen neu: Unter neuem Namen, mit klarem Tech‑Fokus und wachsendem KI‑Portfolio will die Holding ihre Venture‑Capital‑Wurzeln konsequent ausbauen.
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- The Payments Group Holding (PGH) will der Hauptversammlung am 19. August 2026 vorschlagen, sich in German Tech Holding GmbH & Co. KGaA umzubenennen und das Börsenkürzel auf GTH zu ändern – Rückbesinnung auf ihre VC-Wurzeln.
- Strategische Neuausrichtung auf opportunistische Venture‑Capital‑Investments in Deutschland mit Fokus auf Artificial Intelligence und BioTech sowie Frühphasen‑Startups mit überschaubarem Kapitalbedarf.
- Erhöhte Beteiligungen: mittelbare Beteiligung an Cognicare AI im Mai 2026 von 18% auf 23% gesteigert (Erwartung dynamischen Wachstums und Break‑even 2026/hohe Umsätze ab 2027); Anteil an Softmax AI von 25% auf 32% erhöht und weitere Ausgründungen geplant (u. a. KI‑Computer‑Vision für Bauwesen, EdTech, KI‑Sprachbox für Kinder).
- Portfolio‑ und Asset‑Fokus: 35% Beteiligung an AuctionTech (PropNow, SaaS‑White‑Label für Immobilienauktionen) mit internationaler Wachstumsinitiative; Forderungen gegenüber der SGT Capital‑Gruppe in Höhe von 6,2 Mio. EUR und fortlaufende, vertrauliche Gespräche.
- Kapitalstruktur/NAV: Die PGH hält unverändert 34.901.800 eigene Aktien; auf Basis der derzeit ausstehenden 11.400.000 Aktien schätzt die Gesellschaft den NAV pro Aktie (inkl. nicht bilanzierter Werte) auf > 1,50 EUR, deutlich über dem aktuellen Kurs.
- Finanzkalender/Ergebnisprognose: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 am 30. Juni 2026; für 2025 erwartet die Geschäftsführung einen Verlust im Rahmen der im Zwischenbericht 2025 genannten Prognose.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Payments Group Holding ist am 12.06.2026.
Der Kurs von The Payments Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,19 % im Minus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,3000EUR das entspricht einem Plus von +3,45 % seit der Veröffentlichung.
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