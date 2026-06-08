Ihre wichtigsten Termine
Reddit, Coreweave, Paragon, OHB & Secunet Security Networks liefern neue Updates
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: Secunet Security Networks, Hauptversammlung
Deutschland: OHB, Hauptversammlung
Deutschland: Paragon, Jahreszahlen
USA: Coreweave, Hauptversammlung
USA: Reddit, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: BIP Q1/26 (detailliert)
08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 4/26
10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorenvertrauen 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 08.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Bruttoinlandsprodukt annualisiert 01:50 JPN Gross Domestic Product Deflator (YoY) 01:50 JPN Current Account n.s.a. 01:50 JPN Gross Domestic Product (QoQ) 08:00 DEU Factory Orders n.s.a. (YoY) 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 10:30 EUR Sentix Investor Confidence
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradingkosten: Der wahre Renditekiller - und vermeidbar!
|09.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin