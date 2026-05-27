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    FREQUENTIS-Sprachkommunikation verbindet Fluglots

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    innen im Luftraum von Katar

    FREQUENTIS-Sprachkommunikation verbindet Fluglots - innen im Luftraum von Katar
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/27.05.2026) -
    * Bereitstellung der Sprachkommunikation der nächsten Generation für das neue Qatar Air Traffic Control Centre (QATCC) zur Unterstützung von 40 Lots:innenarbeitsplätzen in den Bereichen Area Control Centre und Approach
    * Integration mit mehreren Frequentis-Lösungen zu einer vollständig interoperablen digitalen Air Traffic Management (ATM)-Plattform
    * Fortschritt der OneATM-Vision Katars mit messbaren Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Kapazität, Vorhersagbarkeit und betriebliche Effizienz

    Bayanat Engineering Qatar liefert als Hauptauftragnehmer in Zusammenarbeit mit Frequentis das X10 Voice Communication System (VCS) an die Qatar Civil Aviation Authority (QCAA). Die Implemen­tierung umfasst 40 Lots:innenarbeitsplätze im QATCC – ein beachtlicher Umfang für eine moderne, vollständig integrierte Kommunikationsinfrastruktur der Flugverkehrskontrolle. Sie unterstützt den Betrieb im Bereich Approach sowie im Area Control Centre.

    Das X10 VCS ermöglicht zusammen mit weiteren Frequentis-Lösungen den Lots:innen der QCAA den Betrieb einer einheitlichen digitalen ATM-Plattform der nächsten Generation. Durch die Integration der Sprachkommunikation mit fortschrittlichen Tools für Ankunfts- und Abflugmanagement, Luftfahrt­informationsmanagement, Tower-Automatisierung und Entscheidungsunterstützung liefert die Plattform messbare Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Kapazität, Vorhersagbarkeit und betrieblicher Effizienz und gibt den Lots:innen die Sicherheit, den zunehmenden Flugverkehr präzise zu steuern.

    "Diese Implementierung ermöglicht es der QCAA, nicht nur isolierte Systeme zu betreiben, sondern ein kohärentes, interoperables OneATM-Ökosystem", sagt Hasan Ezzeddine, Managing Partner bei Bayanat Engineering Qatar. "Das X10 VCS verbindet als Teil der übergeordneten Plattform Lots:innen und Pilot:innen nahtlos und stärkt die Entscheidungsunterstützung, wodurch sichergestellt wird, dass der Flugverkehr in Katar sicher, effizient und zukunftsfähig bleibt."

    Bayanat Engineering Qatar verfügt über umfassende regionale Expertise in der Bereitstellung und Unterstützung sicherheitskritischer Luftfahrtsysteme und gewährleistet Zuverlässigkeit, die Einhaltung internationaler Standards sowie langfristige operative Spitzenleistungen.

    Die Installation des X10 VCS im QATCC ist ein wichtiger Meilenstein auf Katars Weg zu einer vollständig digitalen, integrierten und zukunftssicheren ATM-Umgebung und legt das Kommunikations­fundament für fortschrittliche Initiativen wie Trajectory-Based Operations (TBO), SWIM-Integration und modernes Flow-Management.

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