SINTEF wählt „Power to Hydrogen“ für die Erzeugung von grünem Wasserstoff im Rahmen des EU-Green-Deal-Projekts „PYROCO2“ in Norwegen

COLUMBUS, OH / ACCESS Newswire / 27. Mai 2026 / Power to Hydrogen (P2H2), ein Entwickler von Elektrolysesystemen mit Anionenaustauschmembran (AEM), gab heute den Abschluss eines verbindlichen kommerziellen Auftrags von SINTEF, einem der größten Forschungsinstitute Europas, für ein AEM-Elektrolysesystem mit einer Leistung von einem halben Megawatt bekannt, dessen Lieferung für das vierte Quartal 2026 geplant ist. Das System wird in der SINTEF-Anlage in Tiller, Norwegen, eingesetzt, wo es grünen Wasserstoff für einen neuartigen Gasfermentationsprozess produzieren wird, der grünen Wasserstoff und abgeschiedenes Kohlendioxid kombiniert, um emissionsfreies Aceton herzustellen – eine Plattformchemikalie, die in Lösungsmitteln, Kunststoffen und industriellen Wertschöpfungsketten verwendet wird.

Der Auftrag ist das zweite kommerzielle Projekt von Power to Hydrogen nach dem wegweisenden Projekt des Unternehmens im Hafen von Antwerpen-Brügge – das diesen Sommer in Betrieb genommen werden soll – und markiert eine wichtige Ausweitung der AEM-Elektrolyse auf grüne Chemikalien und die industrielle Kohlenstoffverwertung. Diese neue Anlage ist Teil von PYROCO2, einem von der Europäischen Union finanzierten Vorzeigeprojekt im Rahmen des EU-Programms „Horizont 2020“ (Fördervereinbarung Nr. 101037009), an dem ein Konsortium beteiligt ist, das einen kommerziell tragfähigen Weg für die direkte Umwandlung von CO₂ in Aceton aufzeigen will. PYROCO2 zielt auf eine der zentralen Herausforderungen im Management des Kohlenstoffkreislaufs ab: die direkte Nutzung von abgeschiedenem CO₂ zur Herstellung von Industriechemikalien.

„Bei diesem Projekt geht es darum, einen praktischen und skalierbaren Weg aufzuzeigen, um abgeschiedenes CO₂ und erneuerbaren Wasserstoff in wertvolle Chemikalien umzuwandeln“, sagte Alexander Wentzel, Chefwissenschaftler bei SINTEF. „Um dies realisierbar zu machen, benötigen wir eine Wasserstoffproduktionstechnologie, die Effizienz, Flexibilität und einen Weg zu niedrigeren Systemkosten vereint. Wir glauben, dass die AEM-Plattform von Power to Hydrogen diesem Anspruch gerecht werden kann.“