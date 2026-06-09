Ihre wichtigsten Termine
Krones, Jenoptik, Westwing Group, SMA Solar und SHW stehen heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
09:00 Uhr, Deutschland: SHW, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Westwing Group, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Jahreszahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Krones, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
China: Handelsbilanz 5/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 4/26
08:00 Uhr, FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
08:00 Uhr, ROU: Handelsbilanz 4/26
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 4/26
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 09.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 08:00 DEU Trade Balance s.a. 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 18:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Cashflow an der Börse: Live Trading
|18:30
|Webinar
|HSBC: Von der Abwehr zum Sturm - der Weg zu Ihrer Derivateaufstellung
|10.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10.06. 16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Beste Diversifikation: Saisonalitäten treffen auf Momentumpotenziale
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