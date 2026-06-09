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    Ihre wichtigsten Termine

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    Krones, Jenoptik, Westwing Group, SMA Solar und SHW stehen heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Krones, Jenoptik, Westwing Group, SMA Solar und SHW stehen heute im Fokus!
    Foto: picture alliance/dpa | Armin Weigel

    Unternehmenstermine

    09:00 Uhr, Deutschland: SHW, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: SMA Solar, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Westwing Group, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Jenoptik, Jahreszahlen
    14:00 Uhr, Deutschland: Krones, Hauptversammlung

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    China: Handelsbilanz 5/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 4/26
    08:00 Uhr, FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
    08:00 Uhr, ROU: Handelsbilanz 4/26
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 4/26
    16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (endgültig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 09.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRBRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
    08:00DeutschlandDEUTrade Balance s.a.
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUIndustrial Production s.a. (MoM)
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    18:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Cashflow an der Börse: Live Trading
    18:30 WebinarHSBC: Von der Abwehr zum Sturm - der Weg zu Ihrer Derivateaufstellung
    10.06. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10.06. 16:00 WebinarWH SelfInvest: Beste Diversifikation: Saisonalitäten treffen auf Momentumpotenziale
    alle Webinare anzeigen »

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