Gewinne - Akzo Nobel mit Kurssprung

Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,79 Prozent auf 6.111,84 Punkte. Außerhalb der Eurozone notierte der britische FTSE 100 kaum verändert. Der Schweizer SMI kletterte um 0,62 Prozent auf 13.609,89 Punkte.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch wieder zugelegt und damit das Auf und Ab der Vortage fortgesetzt."Die Börsen schwanken derzeit zwischen geopolitischer Nervosität im Iran-Krieg, Zinssorgen, Hoffnung auf diplomatische Entspannung und wachsender KI-Begeisterung", stellte Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research, fest.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Stärkster Sektor waren die Autowerte, die sich von den Verlusten am Vortag erholten. Der Automarkt der EU hatte im April weiter zugelegt. Die Erstzulassungen von Pkw waren gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 Prozent auf 972.314 Fahrzeuge gestiegen, wie der Herstellerverband Acea mitgeteilt hatte. Renault gewannen 4,4 Prozent.

Im Technologiesegment verzeichneten Halbleiterwerte Gewinne. ASML zogen um 1,6 Prozent an. US-Halbeiterwerte hatten gute Vorgaben geliefert, allen vor an Micron Technologies, die nach einer Empfehlung durch die UBS einen Kurssprung hingelegt hatten. Zudem hatten mit SK Hynix und Samsung zwei asiatische Schwergewichte aus dem Segment neue Hochs verzeichnet.

Im Chemiesektor fielen Aktien von Akzo Nobel mit einem Kurssprung von über 17 Prozent auf. Das Unternehmen hatte bestätigt, ein Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams Company zurückgewiesen zu haben. Der gebotene Preis bilde den Wert von Akzo Nobel und dessen langfristige Perspektiven, einschließlich der Vorteile der empfohlenen Fusion mit Axalta, bei weitem nicht angemessen ab, hieß es zur Begründung.

Am Ende des Feldes rangierten dagegen die Ölwerte. Die Ölpreise verlieren heute deutlich und geben damit einen Teil der Gewinne vom Dienstag wieder ab./mf/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,16 % und einem Kurs von 811,3 auf Tradegate (27. Mai 2026, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +34,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +90,93 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 920,01 Mrd.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 337,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 535,00USD was eine Bandbreite von -82,85 %/-34,44 % bedeutet.



