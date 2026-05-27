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    Besonders beachtet!

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    adidas Aktie - Kurs legt am 27.05.2026 stark zu

    Am 27.05.2026 ist die adidas Aktie, bisher, um +6,15 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Besonders beachtet! - adidas Aktie - Kurs legt am 27.05.2026 stark zu
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    adidas aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Die adidas Aktie notiert aktuell bei 166,63 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,15 % zugelegt, was einem Anstieg von +9,65  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adidas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -26,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 166,63, mit einem Plus von +6,15 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in adidas investiert war, konnte einen Gewinn von +2,97 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +14,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von adidas -7,26 % verloren.

    Während adidas heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,51 %. Damit gehört adidas heute zu den auffälligeren Werten.

    adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,25 %
    1 Monat +21,67 %
    3 Monate +2,97 %
    1 Jahr -27,99 %
    Stand: 27.05.2026, 12:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Adidas-Aktie: Kursnahes Kaufinteresse um 141–142 €, Bruch der 200-Tage-Linie und Überschreitung der Widerstände 161–169 €, erster Aufwärtsimpuls; nächstes Ziel ca. 192 €. Diskussion um Trendwende bzw. Momentum; Valuation wird durch das Jefferies-Kursziel von 190 € gestützt; Dividendenaspekte werden ebenfalls erwähnt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

    Zur adidas Diskussion

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,07 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 27.05. - TecDAX stark +0,48 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,69 %. PUMA notiert im Plus, mit +4,85 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,05 %.

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    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

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    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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