Nvidia setzt 150 Milliarden auf Taiwan: Der KI-Poker wird heiß

Er sprach anlässlich der Eröffnung des taiwanesischen Hauptsitzes des Unternehmens, dessen Baubeginn für 2026 und die Inbetriebnahme für 2030 geplant ist, berichtete Reuters. Die 150 Milliarden US-Dollar sind sehr wahrscheinlich keine klassische Einmal-Investition in einen neuen Nvidia-Standort, sondern Huang meint damit die jährlichen Ausgaben von Nvidia in Taiwan – also vor allem Aufträge und Zahlungen entlang der Lieferkette für Chips, Packaging, Server und KI-Infrastruktur. Reuters berichtet, dass Huang Taiwan als Epizentrum der KI-Revolution bezeichnete.

Nvidia plant, jährlich rund 150 Milliarden US-Dollar in Taiwan zu investieren, berichteten Nachrichtenagenturen am Mittwoch unter Berufung auf Äußerungen von CEO Jensen Huang bei einer Veranstaltung in Taipeh. Reuters zitiert Huang wiefolgt: "Vor vier, fünf Jahren gab Nvidia jährlich etwa zehn bis fünfzehn Milliarden Dollar in Taiwan aus. Jetzt geben wir jährlich einhundert, ja bis zu 150 Milliarden Dollar in Taiwan aus."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Hintergrund ist Nvidias extreme Abhängigkeit von Taiwans Tech-Ökosystem. Der neue Standort in Taipeh soll Nvidia näher an zentrale Partner bringen: vor allem TSMC als wichtigsten Auftragsfertiger für KI-Chips, aber auch Foxconn, Wistron und Quanta Computer, die bei KI-Servern und Rechenzentrumsinfrastruktur eine zentrale Rolle spielen. Der geplante Taiwan-Hauptsitz soll laut Reuters noch 2026 den ersten Spatenstich erleben und 2030 in Betrieb gehen. Huang sagte außerdem, Nvidia wolle dort rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Der Schritt zeigt, dass sich die modernste KI-Hardware trotz US-Subventionen und neuer Fabrikpläne in den USA weiterhin kaum ohne Taiwan denken lässt. Barron’s ordnet die Ankündigung deshalb als weiteres Signal ein, dass Nvidia auf Taiwan setzt, während das China-Geschäft wegen Exportkontrollen und politischer Risiken schwieriger bleibt.

Die Aktie von Nvidia ist am Mittwoch (14:35 Uhr, MESZ) leicht im Aufwind und auf Tradegate 0,3 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 185,20 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 184,7EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.

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