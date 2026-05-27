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    Bitcoin-Verbrennung

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    Whale vernichtet BTC im Wert von über 8 Millionen US-Dollar

    Ein Bitcoin-Großinvestor hat mehr als 107 Bitcoin dauerhaft aus dem Umlauf entfernt und damit Vermögenswerte im Wert von über 8 Millionen US-Dollar zerstört.

    Für Sie zusammengefasst
    Bitcoin-Verbrennung - Whale vernichtet BTC im Wert von über 8 Millionen US-Dollar
    Foto: Dall-E

    Nach Angaben der Blockchain-Analyseplattform Lookonchain wurden am 26. Mai insgesamt fünf Wallets aktiviert, die gemeinsam 107 BTC an sogenannte Burn-Adressen überwiesen. Solche Adressen besitzen keinen bekannten privaten Schlüssel. Kryptowährungen, die dorthin gesendet werden, gelten damit als dauerhaft verloren und können nie wieder bewegt werden.

    Blockchain-Sicherheitsfirma AMLBot bestätigte die Transfers und erklärte, dass die Coins über fünf separate Transaktionen verschickt wurden. Die betreffenden Wallets sollen seit ihrer Erstellung im Jahr 2014 nahezu keine Aktivität gezeigt haben.

    Die verbrannten Bitcoin hatten zum Zeitpunkt der Transfers einen Gegenwert von rund 8,3 Millionen US-Dollar. Zum Rekordhoch von Bitcoin im Oktober 2025, als der Kurs zeitweise auf rund 126.000 US-Dollar stieg, hätte der vernichtete Bestand einen Wert von mehr als 13 Millionen US-Dollar erreicht.

     

    Hinweise auf Mt. Gox sorgen für neue Spekulationen

    Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt der Vorfall durch Hinweise, wonach die Wallets möglicherweise mit der kollabierten Kryptobörse Mt. Gox in Verbindung stehen könnten. AMLBot verwies auf entsprechende On-Chain-Muster, identifizierte jedoch keinen konkreten Eigentümer hinter den Transaktionen.

    Mt. Gox war einst die größte Bitcoin-Handelsplattform der Welt, bevor sie 2014 nach einem massiven Hackerangriff zusammenbrach. Noch heute bewegen sich immer wieder alte Wallets aus dieser Ära, was regelmäßig Spekulationen über ehemalige Nutzer, verlorene Bestände oder historische Cold-Wallets auslöst.

    Burn-Adresse hält inzwischen über 807 Bitcoin

    Die Zieladresse der Transaktionen enthält mittlerweile mehr als 807 BTC – aktuell rund 61 Millionen US-Dollar wert. Die meisten bisherigen Einzahlungen waren allerdings deutlich kleiner und dienten häufig symbolischen Zwecken oder der Dokumentation innerhalb der Blockchain.

    Die jetzt verbrannten 107 Bitcoin stellen daher eine der größten bekannten freiwilligen Bitcoin-Vernichtungen der vergangenen Jahre dar.

    Bemerkenswert ist zudem, wie gering die Kosten für die endgültige Zerstörung der Vermögenswerte ausfielen: Insgesamt zahlten die Absender laut Blockchain-Daten lediglich rund 5,56 US-Dollar an Netzwerkgebühren, um die Transaktionen priorisiert bestätigen zu lassen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 75.809USD auf CryptoCompare Index (27. Mai 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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