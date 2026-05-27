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    IVU Traffic Technologies: Quartalsbericht Q1-2026 veröffentlicht

    Die IVU AG startet dynamisch ins Jahr 2026: Deutlich steigende Umsätze, kräftiges EBIT-Wachstum und wachsende Serviceerlöse untermauern den optimistischen Ausblick.

    IVU Traffic Technologies: Quartalsbericht Q1-2026 veröffentlicht
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Umsatz der IVU AG stieg im Q1-2026 um 13 % auf 34.893 T€, verglichen mit 30.809 T€ im Vorjahr.
    • Das Rohergebnis erhöhte sich um 17 % auf 29.009 T€ (Q1-2025: 24.729 T€).
    • Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 1.537 T€ (Q1-2025: 187 T€).
    • Wesentlicher Wachstumstreiber sind wiederkehrende Umsätze aus Hosting- und Serviceverträgen.
    • Für 2026 wird ein Konzernumsatz von über 160 Mio. € erwartet, im Vergleich zu 149,7 Mio. € im Jahr 2025.
    • Das Unternehmen bleibt optimistisch und prognostiziert für 2026 ein Rohergebnis von rund 130 Mio. € und ein EBIT von etwa 20 Mio. €.

    Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,12 % im Plus.


    IVU Traffic Technologies

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    ISIN:DE0007448508WKN:744850
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