IVU Traffic Technologies: Quartalsbericht Q1-2026 veröffentlicht
Die IVU AG startet dynamisch ins Jahr 2026: Deutlich steigende Umsätze, kräftiges EBIT-Wachstum und wachsende Serviceerlöse untermauern den optimistischen Ausblick.
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- Der Umsatz der IVU AG stieg im Q1-2026 um 13 % auf 34.893 T€, verglichen mit 30.809 T€ im Vorjahr.
- Das Rohergebnis erhöhte sich um 17 % auf 29.009 T€ (Q1-2025: 24.729 T€).
- Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 1.537 T€ (Q1-2025: 187 T€).
- Wesentlicher Wachstumstreiber sind wiederkehrende Umsätze aus Hosting- und Serviceverträgen.
- Für 2026 wird ein Konzernumsatz von über 160 Mio. € erwartet, im Vergleich zu 149,7 Mio. € im Jahr 2025.
- Das Unternehmen bleibt optimistisch und prognostiziert für 2026 ein Rohergebnis von rund 130 Mio. € und ein EBIT von etwa 20 Mio. €.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,12 % im Plus.
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