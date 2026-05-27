Fedex, Dermapharm, Daimler Truck und Volvo - Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 432 auf 460 US-Dollar (von 371,20 auf 395,25 Euro) angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Brian Ossenbeck sieht dem Quartalsbericht des Transportriesen am 23. Juni optimistisch entgegen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Abspaltung des Frachtgeschäfts am 1. Juni sieht er positiv für das Chance/Risiko-Verhältnis. Das Interesse von Langfristanlegern dürfte wieder anziehen, sobald die spezifischen Triebfedern und Finanzdaten des Restkonzerns und des Fracht-Unternehmens nach dem Spin-Off klarer ersichtlich werden, glaubt der Experte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Jefferies hebt das Kursziel für Dermapharm an

-0,10 % -0,83 % +4,37 % +21,35 % +33,38 % +2,78 % -30,90 % +61,99 % ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D Intraday

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Max Verkauf Dermapharm Holding direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint.

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Daimler Truck an

+4,06 % +11,48 % -5,00 % -1,20 % +5,71 % +45,53 % +41,57 % ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK Intraday

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Max Verkauf Daimler Truck Holding direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Lkw-Konzerne am Dienstag an die Resultate aus der Berichtssaison an. Jüngste Daten sprächen für anhaltende Belebung im zweiten Quartal, schrieb sie.

Goldman Sachs senkt das Kursziel für Volvo

-0,03 % +8,16 % +1,38 % -7,81 % +20,98 % +70,45 % +41,48 % +202,99 % +41,52 % ISIN:SE0000115446WKN:855689 Intraday

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Max Verkauf Volvo Registered (B) direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 396 auf 395 schwedischen Kronen (von 36,72 auf 36,63 Euro) reduziert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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