🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex

    Buy or Goodbye?

    337 Aufrufe 337 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fedex, Dermapharm, Daimler Truck und Volvo - Die Analystenstimmen des Tages

    Fedex, Dermapharm, Daimler Truck und Volvo: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Fedex, Dermapharm, Daimler Truck und Volvo - Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Kevin Wolf - FR33460 AP

    JPMorgan hebt das Kursziel für Fedex an

    Fedex

    +1,80 %
    +8,63 %
    +4,76 %
    +6,21 %
    +81,44 %
    +67,87 %
    +37,58 %
    +139,09 %
    +1.696,71 %
    ISIN:US31428X1063WKN:912029
    Fedex direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 432 auf 460 US-Dollar (von 371,20 auf 395,25 Euro) angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Brian Ossenbeck sieht dem Quartalsbericht des Transportriesen am 23. Juni optimistisch entgegen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Abspaltung des Frachtgeschäfts am 1. Juni sieht er positiv für das Chance/Risiko-Verhältnis. Das Interesse von Langfristanlegern dürfte wieder anziehen, sobald die spezifischen Triebfedern und Finanzdaten des Restkonzerns und des Fracht-Unternehmens nach dem Spin-Off klarer ersichtlich werden, glaubt der Experte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding!
    Short
    46,03€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    39,28€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jefferies hebt das Kursziel für Dermapharm an

    Dermapharm Holding

    -0,10 %
    -0,83 %
    +4,37 %
    +21,35 %
    +33,38 %
    +2,78 %
    -30,90 %
    +61,99 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D
    Dermapharm Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Dermapharm von 34 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Spezialisten für dermatologische und allergologische Präparate profitiere weiterhin von einem sich bessernden Produktmix, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 um 17 beziehungsweise 19 Prozent erhöht. Seine Zurückhaltung bei den Aktien begründete er damit, dass die aktuelle Bewertung hoch erscheint.

     

     

    Goldman Sachs hebt das Kursziel für Daimler Truck an

    Daimler Truck Holding

    +4,06 %
    +11,48 %
    -5,00 %
    -1,20 %
    +5,71 %
    +45,53 %
    +41,57 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK
    Daimler Truck Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Lkw-Konzerne am Dienstag an die Resultate aus der Berichtssaison an. Jüngste Daten sprächen für anhaltende Belebung im zweiten Quartal, schrieb sie.

    Goldman Sachs senkt das Kursziel für Volvo

    Volvo Registered (B)

    -0,03 %
    +8,16 %
    +1,38 %
    -7,81 %
    +20,98 %
    +70,45 %
    +41,48 %
    +202,99 %
    +41,52 %
    ISIN:SE0000115446WKN:855689
    Volvo Registered (B) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 396 auf 395 schwedischen Kronen (von 36,72 auf 36,63 Euro) reduziert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 367,50$, was einem Rückgang von -8,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Buy or Goodbye? Fedex, Dermapharm, Daimler Truck und Volvo - Die Analystenstimmen des Tages Fedex, Dermapharm, Daimler Truck und Volvo: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     