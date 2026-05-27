Aixtron: KI-Stromhunger katapultiert Aktie auf haushohes Kursziel

Treiber der neuen Bewertung ist vor allem der rasant wachsende Strombedarf moderner KI-Rechenzentren, der Aixtrons Kerngeschäft mit Epitaxie-Abscheideanlagen aus gleich mehreren Richtungen befeuert.

Der Halbleiterhersteller aus dem MDAX rückt immer stärker in den Fokus der Wall Street. Am Mittwoch hat die Bank of America ihre Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt und das Kursziel von 54 auf 72 Euro angehoben, ein Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Markt für analoge Leistungshalbleiter im KI-Bereich dürfte sich nach Einschätzung der Analysten bis 2030 von knapp acht auf fast 27 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifachen. Den entscheidenden Schub erwarten sie ab 2027, wenn Nvidia seine nächste Rechenzentrum-Architektur in Serie bringt. Aixtron profitiere dabei überproportional, weil das Unternehmen bei zwei der wichtigsten Materialtechnologien eine marktbeherrschende Stellung innehat.

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Bei Galliumnitrid-Anlagen, die für die Gleichstromverteilung direkt an den Rechenknoten benötigt werden, hält Aixtron nach Angaben der Bank über 90 Prozent Marktanteil. Für 2027 und 2028 rechnen die Analysten mit Wachstumsraten von 57 beziehungsweise 27 Prozent in diesem Segment.

Der Auftragseingang soll bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 anspringen. Bei Siliziumkarbid-Anlagen, die für Hochvoltanwendungen in KI-Systemen und zunehmend auch in 800-Volt-Elektrofahrzeugen gefragt sind, hält Aixtron rund 40 Prozent des Marktes. Nach einer Schwächephase erwarten die Analysten hier ab 2027 eine deutliche Erholung mit anschließend fast einer Verdopplung der Ausrüstungsverkäufe im Folgejahr.

Dritter Pfeiler ist das Geschäft mit Anlagen für optoelektronische Bauelemente, also Laser und Komponenten für die Datenübertragung in Rechenzentren. Auch hier hält Aixtron mehr als 90 Prozent Marktanteil. Die Nachfrage ist derzeit so hoch, dass das Unternehmen größere Bestellungen auf 2027 verschieben muss, weil Kunden wie Lumentum und Coherent schlicht keine freien Produktionsflächen haben. Das Umsatzniveau in diesem Bereich soll sich 2026 mehr als verdoppeln, und das Wachstum soll sich nach aktuellem Stand mindestens bis ins Jahr 2027 fortsetzen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,61 % und einem Kurs von 55,14EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.





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