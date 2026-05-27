ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Akzo Nobel auf 'Equal Weight' - Ziel 47 Euro
- Barclays belässt Akzo Nobel auf Equal Weight
- Angebot implizierte rund 39 Prozent Aufschlag
- Strategisch galt das Angebot als bescheiden
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Akzo Nobel nach dem abgelehnten Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die vom weltgrößten Hersteller von Farben und Lacken zurückgewiesene Kaufofferte impliziere einen Aufschlag von rund 39 Prozent zum letzten Schlusskurs der Akzo-Aktie und von rund 22 Prozent zur durchschnittlichen Marktbewertung, schrieb Katie Richards am Mittwoch. Im strategischen Kontext dürfte das Angebot aber als bescheiden angesehen werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:21 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie
Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 5,75 auf Tradegate (26. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um +27,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 10,57 Mrd..
Akzo Nobel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -24,44 %/+7,72 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 47 Euro