Barclays belässt Akzo Nobel auf 'Equal Weight' - Ziel 47 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Akzo Nobel Aktie

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 5,75 auf Tradegate (26. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Akzo Nobel Aktie um +27,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Akzo Nobel bezifferte sich zuletzt auf 10,57 Mrd..

Akzo Nobel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -24,44 %/+7,72 % bedeutet.