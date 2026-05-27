ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Delivery Hero auf 45 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel für Delivery Hero auf 45 Euro
- Einstufung bleibt Buy wegen Übernahmeinteresse
- Konglomeratsabschlag bei SOTP komplett gestrichen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 32 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb sieht beim Essenslieferanten angesichts des Übernahmeinteresses der US-Unternehmen Uber und DoorDash nun einen klareren Weg, um den wahren Wert herauszukristallisieren. Er strich daher den bisherigen Konglomeratsabschlag auf die Summe-aller-Teile-Bewertung (SOTP) komplett, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 38,82 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +26,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +102,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,71 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -28,11 %/+15,53 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 45 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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