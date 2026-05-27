UBS hebt Ziel für Delivery Hero auf 45 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 38,82 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +26,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +102,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,71 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -28,11 %/+15,53 % bedeutet.