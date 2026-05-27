ANALYSE-FLASH
RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 430 Euro
- RBC belässt Ferrari auf Outperform mit 430€
- Zu frühe Sorgen wegen Luce bleiben unbegründet
- Designbefürchtungen senken Restwertsorgen nicht
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zu früh, sich allzu große Sorgen zu machen, schrieb Tom Narayan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur negativen Reaktion auf die Markteinführung des Elektromodells Luce. Der Kursrutsch sei wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass das unkonventionelle Design als mögliche Belastung für die Restwerte des Fahrzeugs befürchtet werde. Ähnliche Sorgen habe es aber bereits 2022 beim Purosangue gegeben. Seither sei der zu einem Bestseller avanciert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 18:47 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 289,0 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -0,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 55,24 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 396,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +22,89 %/+61,52 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 430 Euro
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Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
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So schlimm ist die Ferrari-Aktie nun auch nicht, wie sie einige hier schlechtreden.
Hallo zusammen,
ich habe mich die Tage intensiv mit der Ferrari-Aktie auseinandergesetzt und die Ergebnisse auf meinem Blog MoneyMonkey.de zusammengefasst. Da Ferrari hier im Forum immer mal wieder als "sicherer Hafen" im Automobilsektor diskutiert wird, wollte ich meine Gedanken und die aktuellen Zahlen mal zur Diskussion stellen.
Die aktuelle Situation bei den Maranello-Rennern:
- Zahlen-Check: Ferrari liefert weiterhin ab. Die EBITDA-Marge bewegt sich stabil Richtung 38% bis 40%. Das ist kein Automobil-Niveau, das ist Hermes-Niveau.
- Orderbuch: Wer heute einen Ferrari bestellt, braucht Geduld. Das Orderbuch ist bis weit in das Jahr 2026 hinein gefüllt. Das gibt eine enorme Planungssicherheit, die kaum ein anderer Hersteller hat.
- Produktmix: Mit dem Purosangue haben sie bewiesen, dass sie auch neue Segmente besetzen können, ohne die Exklusivität zu verwässern. Die Strategie "ein Auto weniger bauen, als der Markt verlangt" greift nach wie vor.
Ja, das KGV (P/E) wirkt auf den ersten Blick astronomisch für einen "Autobauer". Aber ist Ferrari überhaupt ein Autobauer? Meiner Meinung nach ist es eine Luxus-Holding, die zufällig Autos verkauft.
Vergleicht man Ferrari mit LVMH oder Hermes, relativiert sich das Bild etwas, auch wenn wir uns aktuell am oberen Ende der historischen Bewertungsskala bewegen.
Meine Kernfragen für die Diskussion:
- Seht ihr bei der aktuellen Bewertung noch attraktive Einstiegskurse oder wartet ihr auf einen Rücksetzer?
Wer Lust auf den kompletten Deep Dive hat, kann gerne mal bei mir vorbeischauen:
👉 https://moneymonkey.de/ferrari-aktie-analyse-2026-prognose-kennzahlen/
Freue mich auf eure Meinungen zu $RACE!
frohe Ostern,