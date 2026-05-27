JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Aus medizinischer Sicht biete das Medikament Bepirovirsen einen gangbaren Weg zur Heilung von chronischer Hepatitis B (HBV) und sei positioniert als Kernkomponente für Kombinationsstrategien, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Mit weltweit rund 10 Millionen behandelten Patienten und einem Schwerpunkt in den USA und China verfüge Bepirovirsen über klares Blockbuster-Potenzial./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 22,35EUR auf Tradegate (27. Mai 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: GSK
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Kursziel neu: 25
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