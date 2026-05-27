Wirtschaftsweisen kappen Prognose – KBV höher als zu Zeiten der Tech-Blase

Als Hauptgrund nennen die Ökonomen die Folgen des Iran-Kriegs. Höhere Öl- und Gaspreise treiben die Inflation und schwächen die Kaufkraft der Haushalte. Die Teuerung dürfte in Deutschland in diesem Jahr auf 3,0 Prozent steigen und 2027 nur leicht auf 2,8 Prozent sinken.

Die Wirtschaftsweisen senken ihre Prognose für Deutschland deutlich. Der Sachverständigenrat erwartet für das laufende Jahr nur noch ein Wachstum von 0,5 Prozent. Für 2027 rechnen die Experten mit 0,8 Prozent. Im November lag die Prognose für dieses Jahr noch bei 0,9 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch Unternehmen leiden unter den hohen Energiekosten. Sie bremsen Produktion und Investitionen. Etwas Unterstützung erwarten die Wirtschaftsweisen durch höhere öffentliche Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur.

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Zusätzlichen Reformdruck sehen die Experten bei den Sozialversicherungen. Wegen der demografischen Alterung könnte der Gesamtbeitragssatz bis 2040 auf fast 50 Prozent steigen. Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates, fordert deshalb, den Ausgabenanstieg zu bremsen und die Einnahmenbasis zu stabilisieren.

Der Rat schlägt unter anderem geringere Ausgaben in Krankenhäusern und bei Arzneimitteln sowie Reformen in der Pflegeversicherung vor. Ratsmitglied Achim Truger warnt dagegen vor sozialen Härten und einer möglichen Verschärfung der Altersarmut.

An den Märkten bleibt die Unsicherheit hoch. Thomas Altmann von QC Partners verweist auf derzeit schwache Handelsumsätze im Deutschen Aktienindex und eine technisch überkaufte Wall Street. Beim Nasdaq 100 liege der relative Stärkeindex bei 75, beim S&P 500 sei das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) mit 5,8 bereits höher als zu Beginn des Platzens der Technologieblase.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



