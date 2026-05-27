ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 3,80 Euro
- Warburg belässt Aroundtown auf Buy mit 3,80 Euro
- FFO ging um 8 Prozent zurück wegen Zinsaufwand
- Ergebnisse leicht unter Erwartungen laut Warburg
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des
Gewerbeimmobilienspezialisten hätten leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) um 8 Prozent - bedingt durch höhere
Zinsaufwendungen im Finanzergebnis - sei etwas stärker als prognostiziert ausgefallen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 2,602 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +6,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -21,26 %/+57,48 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 3,80 Euro
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Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939
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Kommendes Jahr um die verdoppelte Dividende meine Erwartung und Einschätzung.
Hat man aber nicht; das sind 15 Jahre alte Kamellen. Hätte die seinerzeitige Regierung den Ausbau und die Infrastruktur erneuerbarer Energien angepackt, würden wir nicht über hohe Energiekosten und Abhängigkeiten sprechen. Die Gestehungskosten erneuerbarer Energien sind deutlich niedriger als die von fossilen Energieträgern UND Atomenergie. Hast du schon ein Atomendlager parat? Immerhin bist du ja schlauer als alle Politiker. Und könntest du nun günstiger tanken, wenn unsere Atommeiler liefen?