Warburg Research belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 3,80 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 2,602 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +6,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -21,26 %/+57,48 % bedeutet.