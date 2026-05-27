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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 3,80 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg belässt Aroundtown auf Buy mit 3,80 Euro
    • FFO ging um 8 Prozent zurück wegen Zinsaufwand
    • Ergebnisse leicht unter Erwartungen laut Warburg
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 3,80 Euro
    Foto: Aroundtown SA

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Gewerbeimmobilienspezialisten hätten leicht unter seinen Erwartungen gelegen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Der Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) um 8 Prozent - bedingt durch höhere Zinsaufwendungen im Finanzergebnis - sei etwas stärker als prognostiziert ausgefallen./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 10:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Aroundtown

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    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 2,602 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +6,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,90 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -21,26 %/+57,48 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 3,80 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,80, was eine Steigerung von +47,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen zu Aroundtown: Erwartungsspannung vor den Quartalszahlen, groß angelegter Rückkauf und 8‑Cent Bardividende stützen den Kurs; Diskussion über Scrip‑Dividende; Aussicht: schwaches Bürosegment, gute Entwicklung bei Wohnungen/Hotels/Handel; Hoffnung auf höhere/verdoppelte Dividende; Kursstärke trotz UBS‑Verkaufsempfehlung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.

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    dpa-AFX
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