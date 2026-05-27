Dieser bahnbrechende Quanten-IPO soll trotz Mini-Umsatz 12,7 Mrd. wert sein

Die Größenordnung dieser Bewertung sorgt inzwischen selbst im heiß gelaufenen Quantencomputing-Sektor für Diskussionen. Quantinuum wäre damit auf Anhieb mehr wert als mehrere bereits börsennotierte Konkurrenten zusammen. Gleichzeitig schrieb das Unternehmen 2025 einen Nettoverlust von fast 193 Millionen US-Dollar.

Quantinuum will bereits Mitte Juni an die Nasdaq gehen – und könnte dabei sofort zu den wertvollsten Quantencomputer-Unternehmen der Welt gehören. Das von Honeywell abgespaltene Unternehmen plant, bis zu 21 Millionen Aktien zu einem Preis von 45 bis 50 US-Dollar auszugeben und dabei bis zu 1,05 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Damit könnte Quantinuum schon zum Börsenstart mit rund 12,7 Milliarden US-Dollar bewertet werden – obwohl das Unternehmen zuletzt lediglich gut 36 Millionen US-Dollar Jahresumsatz erzielte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotzdem greifen Anleger bei Quantenaktien derzeit aggressiv zu. Hintergrund ist die Hoffnung, dass Quantencomputer künftig Probleme lösen könnten, an denen heutige Hochleistungsrechner scheitern. Zusätzlich bekam Quantinuum zuletzt Rückenwind aus Washington: Das Unternehmen gehört zu den Firmen, die im Rahmen einer neuen staatlichen Initiative für Quantenforschung mit insgesamt 100 Millionen US-Dollar gefördert werden sollen.

Besonders aufmerksam verfolgt allerdings die Krypto-Branche die Entwicklung. Denn langfristig könnten leistungsfähige Quantencomputer klassische Verschlüsselungssysteme angreifen – darunter theoretisch auch die Technologien hinter Bitcoin-Wallets und Blockchain-Netzwerken. Genau deshalb wächst in der Branche die Sorge, dass Quantencomputer eines Tages heutige Sicherheitsstandards aushebeln könnten. Noch sind aktuelle Systeme dafür zwar bei weitem nicht leistungsfähig genug. Experten gehen davon aus, dass dafür deutlich mehr fehlerkorrigierte Qubits nötig wären, als derzeit existieren.

Trotzdem arbeitet die Branche bereits an Gegenmaßnahmen. Institutionen wie das US-amerikanische National Institute of Standards and Technology entwickeln quantensichere Verschlüsselungsstandards, während erste Blockchain-Projekte neue Sicherheitsmodelle testen.

Honeywell bleibt auch nach dem Börsengang der wichtigste Aktionär und wird weiterhin knapp die Hälfte der Stimmrechte kontrollieren. Genau das könnte für viele Investoren ein entscheidender Faktor sein. Anders als viele kleinere Quanten-Start-ups verfügt Quantinuum damit über einen finanzstarken Industriekonzern im Hintergrund – ein Sicherheitsnetz, das im hochspekulativen Quantenmarkt bislang nur wenige Unternehmen bieten können.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



