Harvest kündigt Platzierung über 6,5 Mio. $ zur Beschleunigung globaler Chancen im Verteidigungs- und autonomen Systembereich an

- Harvest kündigt die Platzierung neuer Aktien in zwei Tranchen an, mit der 6,5 Mio. $ (vor Kosten) von institutionellen und qualifizierten Investoren eingeworben werden sollen.

- 3 Mio. $ werden in Tranche 1 eingeworben. Weitere 3,5 Mio. $ in Tranche 2 stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf der bevorstehenden Hauptversammlung.

- Die durch die Platzierung eingeworbenen Mittel sollen Harvest gut für die nächste Wachstumsphase positionieren und die Bilanz stärken.

27. Mai 2026 / IRW-Press / Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) („Harvest“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass verbindliche Zusagen für eine Platzierung neuer Aktien in zwei Tranchen bei Investoren eingegangen sind, um 6,5 Mio. A$ in bar vor Kosten einzuwerben („Placement“).

Jeff Sengelman kommentierte als Executive Chair von Harvest:

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die wir für die Platzierung von hochwertigen institutionellen und qualifizierten Investoren erhalten haben. Die eingeworbenen Mittel werden die Bilanz von Harvest stärken und die Umsetzung der Go-to-Market-Strategie im Verteidigungsbereich unterstützen, einschließlich Initiativen zur Verteidigungsbereitschaft und Compliance, der Expansion von Nodestream sowie allgemeinem Working Capital. Der gesamte Vorstand dankt den bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung und freut sich, neue Aktionäre im Unternehmen zu begrüßen.“

Überblick über die Platzierung

Harvest hat verbindliche Zusagen von Investoren für eine Platzierung in zwei Tranchen über insgesamt 6,5 Mio. A$ zu einem Preis von 0,01 A$ pro Aktie („Placement Price“) erhalten. Der Platzierungspreis entspricht keinem Abschlag auf den letzten Schlusskurs der Harvest-Aktien vom 22. Mai 2026 und einem Abschlag von 9,8 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vorangegangenen 15 Handelstage.

Die Platzierung umfasst:

- die bedingungslose Platzierung zur Einwerbung von 3 Mio. A$ durch die Ausgabe von 300.000.000 neuen Aktien, bestehend aus 179.812.278 neuen Aktien, die unter Nutzung der verfügbaren Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben werden, sowie 120.187.722 neuen Aktien, die unter Nutzung der verfügbaren Platzierungskapazität gemäß ASX Listing Rule 7.1A ausgegeben werden („Tranche 1“); und