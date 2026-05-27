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    Rekord-Börse & Rekordwachstum

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    Warum Goldman Sachs Spanien als Musterland der Eurozone sieht

    Stärkstes Produktivitätswachstum, solidester Haushalt, engste Spreads. Goldman Sachs sieht Spanien als Powerhouse der Eurozone. Doch Tourismus und Politik bleiben gefährliche Schwachstellen.

    Für Sie zusammengefasst
    Rekord-Börse & Rekordwachstum - Warum Goldman Sachs Spanien als Musterland der Eurozone sieht
    Foto: 1Apix - Visually

    Trotz des anhaltenden Energiepreisdrucks hebt sich Spanien deutlich vom Rest der Eurozone ab. Die Volkswirtschaft wächst klar über ihrem langjährigen Durchschnitt, der Primärhaushalt ist so gut aufgestellt wie zuletzt 2007, und die Spreads spanischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen bleiben bemerkenswert stabil. Das sind die Kernbotschaften einer aktuellen Analyse von Goldman Sachs, die Spaniens Widerstandsfähigkeit weit über den aktuellen Energieschock hinaus begründet sieht.

    Entscheidend dafür ist nach Einschätzung der Ökonomen nicht nur konjunkturelles Glück, sondern ein struktureller Umbau des Arbeitsmarkts. Seit 2021 verzeichnet Spanien unter den vier größten Volkswirtschaften der Eurozone das stärkste Produktivitätswachstum, sowohl je Beschäftigten als auch je Arbeitsstunde.

    Der Grund: Neu geschaffene Stellen entstehen zunehmend in wertschöpfungsstarken Branchen wie IT, Finanzdienstleistungen und professionellen Serviceleistungen. Gleichzeitig hat hohe Nettozuwanderung den Beschäftigungsgrad auf ein Rekordhoch getrieben und die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit 2008 gedrückt. Goldman Sachs wertet dies als Hinweis darauf, dass es sich dabei um eine verbesserte Qualität der Arbeitsnachfrage handelt, nicht nur um mehr Quantität.

    Auch bei den Investitionen präsentiert sich Spanien in starker Verfassung. Das Niveau der Gesamtinvestitionen hat das Vorkrisenniveau der Staatsschuldenkrise wieder erreicht, und der Investitionsanteil am BIP dürfte 2026 den europäischen Durchschnitt, die USA und Großbritannien übertreffen.

    Unterstützend wirkt zudem der staatliche Fonds "España crece", der über die staatliche Kreditanstalt ICO bis zu 120 Milliarden Euro mobilisieren soll, um privates Kapital in den Wohnungsbau zu lenken. Denn der Immobilienmarkt steht unter Druck: Starke Zuwanderung hat die Wohnimmobilienpreise in den vergangenen zwei Jahren um nahezu ein Fünftel angetrieben.

    Und auch der spanische Aktienmarkt befindet sich seit Jahren in einem starken Aufwärtstrend. Der Leitindex IBEX35 hat in den vergangenen 12 Monaten rund 30 Prozent hinzugewonnen.

    Zwei Risiken könnten das positive Bild trüben. Erstens der Tourismus: Rund 90 Prozent der internationalen Besucher reisen per Flugzeug an, und die Analysten kalkulieren, dass ein Rückgang der Flugtouristen um zehn Prozent das BIP um rund 0,3 Prozentpunkte belasten würde.

    Zweitens die politische Lage: Premierminister Sánchez regiert seit der Wahl 2023 ohne eigene Mehrheit und konnte keinen regulären Staatshaushalt verabschieden. Mit dem Auslaufen des europäischen Wiederaufbaufonds Ende 2026 wächst der Druck auf eine handlungsfähige Regierung.

    Die Parlamentswahl 2027 könnte laut Goldman Sachs erneut ein fragmentiertes Parlament hervorbringen, was das Investorenvertrauen in Spaniens Reformkurs empfindlich schwächen würde.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Der IBEX-35 Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 18.400PKT auf Ariva Indikation (27. Mai 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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