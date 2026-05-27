Goldman hebt Ziel für Daimler Truck auf 45 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 43,26 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +11,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,51 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -18,83 %/+25,23 % bedeutet.