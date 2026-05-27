Fastmarkets bringt weltweit führende Vertreter im Bereich kritischer Rohstoffe zusammen, da die Märkte ins Zentrum von nationaler Sicherheit und Industriepolitik rücken

Die 18. Fastmarkets Global Lithium, Battery and Critical Materials Conference (Globale Konferenz für Lithium, Batterien und kritische Materialien) vom 22. bis 25. Juni 2026 hat sich zu einem führenden Forum für das Ökosystem kritischer Rohstoffe entwickelt. Sie umfasst Lithium, Nickel, Graphit, Seltene Erden sowie weitere strategische Materialien und vernetzt Akteure aus den Bereichen Batteriematerialien, Energiespeicherung, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Regierung sowie Finanzen.

LONDON, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Während Regierungen und Industrie ihre Bemühungen beschleunigen, die Materialien zu sichern, die Energiesicherheit, nationale Verteidigung und industrielle Wettbewerbsfähigkeit untermauern, wird Fastmarkets im Juni in Las Vegas mehr als 1250 führende Vertreter entlang der globalen Wertschöpfungskette für kritische Rohstoffe zusammenbringen.

Neu im Jahr 2026 ist, dass die Konferenz erweitert wird, um die wachsende strategische Bedeutung kritischer Rohstoffe über Lithium hinaus abzubilden. Ein parallel stattfindender Energy Storage Summit (Gipfel zur Energiespeicherung) bringt Versorgungsunternehmen, Entwickler und Käufer von netzgebundenen Großspeichern in dasselbe Forum wie Materialproduzenten, Verarbeiter und Investoren. Parallel dazu wird ein eigener Themenstrang Defense & Aerospace Strategic Materials (Strategische Materialien für Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt) Lieferkettenrisiken und Resilienz in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter sowie KI-Infrastruktursysteme untersuchen.

Zusammen spiegeln diese Ergänzungen die zunehmende Annäherung von Energie-, Industrie- und Sicherheitsprioritäten wider, da kritische Rohstoffe von einem sektorspezifischen Thema zu einer zentralen Säule nationaler Strategie werden.

Die Veranstaltung bringt leitende Führungskräfte aus der gesamten globalen Lieferkette zusammen, darunter:

Eric Norris , Vertriebsvorstand bei Albemarle

, Vertriebsvorstand bei John H Kwon , Chefjurist, globale Rechtsabteilung und Strategie bei CATL

, Chefjurist, globale Rechtsabteilung und Strategie bei Toluwalase Seriki , Geschäftsführender Direktor (Afrika) bei Ganfeng Lithium

, Geschäftsführender Direktor (Afrika) bei Greg Kusinski , Leiter für Lithium-Vermögenswerte bei Chevron

, Leiter für Lithium-Vermögenswerte bei Patrick Howarth , globaler Geschäftsbereichsleiter Lithium – Low Carbon Solutions bei ExxonMobil

, globaler Geschäftsbereichsleiter Lithium – Low Carbon Solutions bei Dale Henderson , Geschäftsführer von Pilbara Minerals

, Geschäftsführer von Jérôme Pécresse, Geschäftsführer für den Bereich Aluminium bei Rio Tinto

Zu ihnen kommen Teilnehmer aus Regierung, Verteidigung, Finanzwesen und Industrie hinzu. Dies spiegelt einen breiteren Wandel an den Märkten für kritische Rohstoffe wider, die zunehmend durch ihre Rolle bei der Ermöglichung von Energiesystemen, Verteidigungsfähigkeiten und neuen Technologien geprägt werden.