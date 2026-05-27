The Platform Group: Q1 2026 mit starkem GMV-, Umsatz- und EBITDA-Wachstum
Starkes Wachstum, steigende Profitabilität und klare Finanzstrategie: Im ersten Quartal 2026 setzt das Unternehmen seinen dynamischen Erfolgskurs konsequent fort.
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- Q1 2026: Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 23,0% auf EUR 438,4 Mio.; Nettoumsatz erhöhte sich um 51,2% auf EUR 243,1 Mio.
- Operatives Ergebnis: Bereinigtes EBITDA +37,1% auf EUR 21,8 Mio.; berichtetes EBITDA EUR 25,1 Mio.; Konzernergebnis EUR 17,7 Mio. (Ergebnis/Aktie EUR 0,85).
- Kundenaktivität: Aktive Kunden +42,1% auf 8,1 Mio.; Anzahl Bestellungen 3,4 Mio. (+36,0%); durchschnittlicher Bestellwert EUR 128 (+2,4%).
- Partner- und Personalwachstum: Anzahl Partner +12,2% auf 17.221; Mitarbeiterbestand stieg auf 1.537 (+34,2%).
- Prognosebestätigung 2026: Vorstand bestätigt Jahresziele GMV EUR 1,7 Mrd., Nettoumsatz EUR 1,0 Mrd. und bereinigtes EBITDA EUR 70–80 Mio.; M&A‑Update (AEP‑Closing voraussichtlich im Juni 2026).
- Strategie/Ziele zur Verschuldung: Verringerung der Abhängigkeit von Logistikkosten und Zinskosten durch aktiven Abbau von Bankverbindlichkeiten; Ziel, Verschuldungsgrad von 2025 (2,1x) bis 2030 auf 1,0–1,4x zu senken; geplante Akquisitionen für 2026 reduziert auf 5–6.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei The Platform Group ist am 27.05.2026.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +10,69 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,0800EUR das entspricht einem Plus von +0,82 % seit der Veröffentlichung.
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