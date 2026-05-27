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    AKTIEN IM FOKUS

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    Adidas holt Jahresverluste vor WM fast auf - Puma aber vorn

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktien mit über 6% und Rückkehr über 200-Tage
    • Puma mit Turnaround und fast ein Drittel Kursplus
    • Adidas erwartet über eine Milliarde Euro WM-Effekt
    AKTIEN IM FOKUS - Adidas holt Jahresverluste vor WM fast auf - Puma aber vorn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben ihren Rückstand gegenüber Puma am Mittwoch weiter verringert. Mit über 6 Prozent Kursgewinn auf 167,25 Euro kehrten die Adidas-Papiere erstmals seit März des Vorjahres über ihre 200-Tage-Linien zurück. Der bisherige Verlust im Jahr 2026, der zeitweise bei 23 Prozent lag, schmolz fast komplett zusammen. Puma schafften es zur Wochenmitte derweil mit gut 4,5 Prozent wieder an ihr Jahreshoch heran. 2026 haben sie um fast ein Drittel zugelegt und damit auch den MDax weit abgehängt. Nike in den USA liegen trotz der jüngsten Erholung seit Jahresbeginn noch fast 30 Prozent im Minus.

    Die immer näher rückende Fußball-WM in Nordamerika wirft ihren Schatten voraus. Alle drei Marken sind als Teamausrüster an Bord. Adidas dabei letztmals als Ausrüster der DFB-Mannschaft, bevor die deutschen Trikots künftig von Nike kommen werden. Von Wehmut ist bei Adidas allerdings wenig zu spüren, wie sich aus dem Interview mit dem Fußball-Chef Sam Handy im "Handelsblatt" herauslesen lässt. "Kommerziell wird es die größte Weltmeisterschaft, die wir je hatten", sagte Handy. Der Konzern erwarte mehr als eine Milliarde Euro als direkten WM-Effekt. "Bei den Trikots, die wir gelauncht haben, wurden unsere ohnehin schon hohen, sehr ambitionierten Erwartungen übertroffen." Adidas rüstet unter anderem auch den amtierenden Weltmeister Argentinien aus. Je nach sportlichem Erfolg ist man auf die Nachproduktion von Trikots vorbereitet.

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    Bei Puma wirkt derweil vor allem der erfolgreiche Turnaround als Katalysator der Erholungsrally - und der Einstieg des Großaktionärs Anta am Jahresanfang. Gemeinsam mit den Chinesen, bekannt durch Marken wie Fila und Jack Wolfskin, will Puma seinen guten Namen zu alter Stärke führen. Denn geschäftlich ist man gegenüber der großen Konkurrenz aus der gleichen Stadt Herzogenaurach noch klar im Hintertreffen./ag/gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 38,88 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +15,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,29 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von -1,99 %/+45,53 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Adidas-Aktie: Kursnahes Kaufinteresse um 141–142 €, Bruch der 200-Tage-Linie und Überschreitung der Widerstände 161–169 €, erster Aufwärtsimpuls; nächstes Ziel ca. 192 €. Diskussion um Trendwende bzw. Momentum; Valuation wird durch das Jefferies-Kursziel von 190 € gestützt; Dividendenaspekte werden ebenfalls erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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