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    Whisky-Riese vor Gericht

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    Pernods wichtigster Markt wackelt – dieser Steuerstreit könnte teuer werden

    Pernod Ricard kämpft in Indien gegen schwere Zollvorwürfe. Im Raum stehen 314 Millionen US-Dollar – mit Strafen könnte es noch deutlich teurer werden.

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    Whisky-Riese vor Gericht - Pernods wichtigster Markt wackelt – dieser Steuerstreit könnte teuer werden
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    Pernod Ricard steht in Indien vor einem schweren Steuerstreit. Indische Ermittler werfen dem französischen Spirituosenkonzern vor, Angaben zu Alter und Zusammensetzung importierter Scotch-Whisky-Konzentrate zurückgehalten zu haben, um niedrigere Zölle zu zahlen. Das berichtet Reuters unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.

    Die Behörden fordern derzeit fast 30 Milliarden Rupien oder 269 Millionen US-Dollar. Mit möglichen Strafen könnte die Summe auf mehr als 515,5 Millionen US-Dollar steigen. Indien ist für Pernod volumenmäßig der größte Markt der Welt und steht für rund zehn Prozent des Konzernumsatzes.

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    Pernod weist die Vorwürfe zurück. Die Indien-Tochter erklärte, man bestreite jedes Fehlverhalten und habe alle Vorschriften vollständig eingehalten. Der Konzern kritisiert zudem, keinen vollständigen Zugang zu wichtigen Preisdaten erhalten zu haben.

    Nach Darstellung der Ermittler nutzte Pernod interne Codenamen für importierte Malzsorten, um Vergleiche mit Wettbewerbern zu erschweren. Pernod argumentiert dagegen, die Behörden hätten unpassende Vergleichsdaten verwendet und die deutlich größeren Importmengen des Konzerns nicht ausreichend berücksichtigt.

    Der Streit läuft bereits seit 2014 und kommt für Pernod zu weiteren rechtlichen Belastungen in Indien hinzu. Trotz der Risiken baut der Konzern sein Geschäft dort weiter aus und plant im Bundesstaat Maharashtra seine größte asiatische Malz-Brennerei.

    Anleger tangiert der Streit vor Gericht und die möglichen Millionenstrafen wenig. Im Gegenteil: DIe Aktie nimmt in diesen Tagen Fahrt auf.

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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