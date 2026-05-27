ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 14 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Südzucker Kursziel auf 14 Euro
- Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielsenkung
- Erholung Zuckerbranche langsamer, Ethanol entscheidend
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung des Zuckergeschäfts dürfte langsamer vonstattengehen als gedacht, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv, schrieb Alex Sloane am Dienstagnachmittag. Entscheidend bleibe zunächst die Entwicklung bei Ethanol. Kurzfristiger Auftrieb könnte zum langfristigen Rückenwind werden./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 11,46 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,33 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -3,68 %/+31,35 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 14 Euro
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Das muss mal gesagt werden ! Es geht nicht nur um Zucker:
Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Un-
ternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller
von Ethanol in Europa.
Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten
mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien – von Frankreich im Westen über Belgien, Deutsch-
land, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien
und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktio-
nelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger)
und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem
Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem
Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere
Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie bio-
genes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA.
Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzuberei-
tungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender
Position.
Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz
Brasilien wird den vorgeschriebenen Ethanolanteil in Benzin UND Diesel erhöhen. Bei Benzin wird der Ethanol Anteil von 30% auf 32% steigen. Das wird Zucker vom Weltmarkt nehmen und die Preise zumindest stabilisieren, je nach Ernte könnten auch ordentliche Preissprünge stattfinden.
against all odds - der Ethanoldrive wirkt , mit der Einstelligkeit hat es noch Zeit , Nickel! Erstmal kommt die 13 , ( 14 , 15 ) 😆