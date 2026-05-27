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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 14 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Südzucker Kursziel auf 14 Euro
    • Einstufung bleibt Overweight trotz Kurszielsenkung
    • Erholung Zuckerbranche langsamer, Ethanol entscheidend
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 14 Euro - 'Overweight'
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung des Zuckergeschäfts dürfte langsamer vonstattengehen als gedacht, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv, schrieb Alex Sloane am Dienstagnachmittag. Entscheidend bleibe zunächst die Entwicklung bei Ethanol. Kurzfristiger Auftrieb könnte zum langfristigen Rückenwind werden./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 11,46 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,33 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -3,68 %/+31,35 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 14 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00, was eine Steigerung von +22,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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