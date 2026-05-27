Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 14 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 11,46 auf Tradegate (27. Mai 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,33 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -3,68 %/+31,35 % bedeutet.