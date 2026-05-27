Schaeffler Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 27.05.2026

Der Kurs der Schaeffler Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,73 %.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Schaeffler Aktie. Mit einer Performance von +6,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Schaeffler Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 10,660€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die Schaeffler Aktie damit um +19,82 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,49 %. Im Jahr 2026 gab es für Schaeffler bisher ein Plus von +19,75 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,87 % geändert.

Schaeffler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,82 % 1 Monat +35,49 % 3 Monate -7,73 % 1 Jahr +136,60 %

Informationen zur Schaeffler Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 945 Mio. Schaeffler Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,05 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Schaeffler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Schaeffler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.