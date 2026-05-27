Continental Aktie legt am 27.05.2026 stark zu

Die Continental Aktie konnte bisher um +4,86 % auf 72,50€ zulegen. Das sind +3,36 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Continental Aktie. Nach einem Plus von +0,73 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 72,50€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Continental ist ein Automobilzulieferer mit Fokus auf Reifen, Fahrzeugsicherheit, Assistenzsysteme, Software und Sensorik. Ziel ist sichere, vernetzte und nachhaltige Mobilität. Starke Marktstellung bei Premiumreifen und Fahrerassistenz. Wichtige Konkurrenten: Michelin, Bridgestone, Bosch, ZF. USP: breite Systemkompetenz von Reifen über Elektronik bis Software, starke OE-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Continental Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,33 %.

Allein seit letzter Woche ist die Continental Aktie damit um +10,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,50 % gewonnen.

Continental Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,45 % 1 Monat +9,72 % 3 Monate -7,33 % 1 Jahr +19,03 %

Informationen zur Continental Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 200 Mio. Continental Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,48 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Continental

Pirelli & C.SPA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,02 %.

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Ob die Continental Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Continental Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.