Daimler Truck Holding Aktie klettert nach oben - +4,16 % - 27.05.2026

Die Daimler Truck Holding Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,16 % auf 43,36€. Damit gewinnt die Aktie +1,73 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Daimler Truck Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 43,36€, mit einem Plus von +4,16 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Daimler Truck Holding konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,20 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Daimler Truck Holding Aktie damit um +11,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Daimler Truck Holding +12,75 % gewonnen.

Daimler Truck Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,48 % 1 Monat -5,00 % 3 Monate -1,20 % 1 Jahr +5,71 %

Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,63 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.