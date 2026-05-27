Gold crasht. Was steckt dahinter?

-1,30 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,49 % 1 Monat -5,97 % 3 Monate -13,32 % 1 Jahr +35,24 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.449,03. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.202,91USD. Heute steht er bei 4.449,03USD. Das Investment wäre auf 3.698,55USD gewachsen – eine Steigerung von +269,85 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreet-online-Forum zeigt sich derzeit ein gemischtes Gold-Sentiment. Langfristig wird Gold als Vertrauens-Absicherung gegen Dollar- und US-Staatsanleihen-Verluste gesehen, gestützt durch Zentralbanken-Käufe. Parallelen zu den 1970er-Jahren werden diskutiert, aber kein sicherer Fahrplan. Kurzfristig mögliches Abwärtsrisiko bei weiter starkem Dollar/Renditen. Die 14-Tage-Entwicklung ist aus den Beiträgen nicht ersichtlich.