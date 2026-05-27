Nordex Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 27.05.2026

Mit einer Performance von -3,69 % musste die Nordex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Nordex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,69 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Nordex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,85 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nordex auf +47,03 %.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,92 % 1 Monat -10,98 % 3 Monate +2,85 % 1 Jahr +143,10 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:01 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,67 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.