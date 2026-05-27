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Nordex Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 27.05.2026
Am 27.05.2026 ist die Nordex Aktie, bisher, um -3,69 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.
Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.
Wie hat sich die Nordex-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Mit einer Performance von -3,69 % musste die Nordex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Nordex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,69 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Obwohl die Nordex Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,85 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -8,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,98 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nordex auf +47,03 %.
Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,92 %
|1 Monat
|-10,98 %
|3 Monate
|+2,85 %
|1 Jahr
|+143,10 %
Informationen zur Nordex Aktie
Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,67 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 27.05. - TecDAX stark +0,48 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
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Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.