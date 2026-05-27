PUMA Aktie bestätigt den positiven Trend - 27.05.2026

Mit einer Performance von +5,63 % konnte die PUMA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +0,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 29,63€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von PUMA einen Gewinn von +21,55 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +13,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,69 % gewonnen.

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,61 % 1 Monat +19,50 % 3 Monate +21,55 % 1 Jahr +32,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Puma-Aktie: technische Aspekte (Gap ab ≈27,40€ soll geschlossen, Aktie hängt am mittleren Abwärtstrend; potenzieller Aufwärtstrend mit Zielen bei 30–35€), Handelsvolumen/Shorts (rund 4,5% Shorts könnten Käufe auslösen), kurzfristige Volatilität/Traderverkäufe sowie fundamentale Treiber wie Markenkooperationen/WM-Präsenz und Einfluss des Hauptaktionärs.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,40 Mrd. € wert.

Die Aktien von Adidas haben ihren Rückstand gegenüber Puma am Mittwoch weiter verringert. Mit über 6 Prozent Kursgewinn auf 167,25 Euro kehrten die Adidas-Papiere erstmals seit März des Vorjahres über ihre 200-Tage-Linien zurück. Der bisherige …

Die Puma-Aktie gehört aktuell zu den auffälligsten Werten im deutschen Markt. Nach einer langen Schwächephase zeigt die Aktie wieder deutlich Stärke. Neue Unternehmensentwicklungen, Fortschritte beim Turnaround und eine starke charttechnische Bewegung sorgen nun für Aufmerksamkeit bei Anlegern. Puma arbeitet weiter am Turnaround Puma befindet sich weiterhin mitten im Umbau des Unternehmens. Nachdem der Sportartikelhersteller in […] The post Puma-Aktie vor Mega-Ausbruch? Rally nimmt Fahrt auf first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,69 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -0,51 %. VF notiert im Plus, mit +1,11 %. adidas legt um +6,49 % zu

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Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.