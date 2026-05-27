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    Besonders beachtet!

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    PUMA Aktie bestätigt den positiven Trend - 27.05.2026

    Am 27.05.2026 ist die PUMA Aktie, bisher, um +5,63 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA Aktie bestätigt den positiven Trend - 27.05.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    PUMA Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.05.2026

    Mit einer Performance von +5,63 % konnte die PUMA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PUMA Aktie. Nach einem Plus von +0,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 29,63. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von PUMA einen Gewinn von +21,55 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +13,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,50 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +33,69 % gewonnen.

    PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,61 %
    1 Monat +19,50 %
    3 Monate +21,55 %
    1 Jahr +32,74 %
    Stand: 27.05.2026, 13:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Puma-Aktie: technische Aspekte (Gap ab ≈27,40€ soll geschlossen, Aktie hängt am mittleren Abwärtstrend; potenzieller Aufwärtstrend mit Zielen bei 30–35€), Handelsvolumen/Shorts (rund 4,5% Shorts könnten Käufe auslösen), kurzfristige Volatilität/Traderverkäufe sowie fundamentale Treiber wie Markenkooperationen/WM-Präsenz und Einfluss des Hauptaktionärs.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

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    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    +6,10 %
    +13,91 %
    +19,82 %
    +21,88 %
    +33,10 %
    -38,80 %
    -69,18 %
    +33,55 %
    +1.995,77 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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