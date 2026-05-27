RENK Group - Aktie schießt in die Höhe +4,27 % - 27.05.2026

Obwohl sich die RENK Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,88 % hinnehmen.

Die RENK Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,27 % auf 53,68€ zulegen. Das sind +2,20 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +2,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 53,68€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +18,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,26 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von RENK Group -4,33 % verloren.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,90 % 1 Monat -4,26 % 3 Monate -10,88 % 1 Jahr -28,66 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 27.05.2026, 13:01 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,36 Mrd. € wert.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.